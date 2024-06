Online-Einblick in B.A.-Studiengänge Soziale Arbeit der Theologischen Hochschule Friedensau

Für den B.A. Soziale Arbeit stehen folgende Termine zur Auswahl: 11. Juli und 7. August, jeweils 19 bis 20 Uhr; 25. Juli und 22. August, jeweils 12 bis 13 Uhr, teilte Andrea Cramer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Theologischen Hochschule der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Friedensau bei Magdeburg, mit. Für den englischsprachigen Studiengang International Social Work, der ab Herbst 2024 erstmalig belegt werden kann, ist es der 4. Juli, 17.30 bis 18.30 Uhr. Die Voranmeldung läuft über die Hochschul-Webseite: https://www.thh-friedensau.de/infotage-soziale-arbeit/ und www.thh-friedensau.de/en/info-days-2024 . Darüber werden auch die Zoom-Einwahldaten vergeben.Die Studiengangsleiterinnen Dr. Friedegard Föltz und Dr. Annette Witherspoon erläutern zu diesen Terminen kurzgefasst die Schwerpunkte des Studiums. Dabei klingen Fragen an, die sich jeder Interessierte stelle: Ist Soziale Arbeit etwas für mich? Wo und wie arbeiten Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen? Was genau lernt man im Studium? Wie ist das Studium Soziale Arbeit beziehungsweise International Social Work in Friedensau aufgebaut? Mit welchen Kosten muss ich rechnen?Wer Soziale Arbeit studiert, lerne mehr darüber, wie Gesellschaften funktionierten, in welchen Zusammenhängen das Handeln von Menschen zu verstehen sei und wie wirksame Hilfe aussehe. In der Sozialen Arbeit deutschland- und weltweit tätig sein bedeute: beraten, unterstützen, motivieren, organisieren, verwalten und leiten. Das alles mit und für Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen. Für diese Arbeit seien besonders Menschen geeignet, die über Kompetenzen verfügen, die kein Abitur-Zeugnis reflektiere. Es brauche neben der Faktenkenntnis auch Kreativität und Empathie. Es gebe für das B.A.-Studium Soziale Arbeit an der Theologischen Hochschule keinen Numerus Clausus.Weitere Informationen zum Studium: https://www.thh-friedensau.de/christliches-sozialwesen/bachelor-of-arts-soziale-arbeit/ Die Theologische Hochschule Friedensau bei Magdeburg ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn Bachelor- (B.A.) und Master- (M.A.) Studiengänge, zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit, belegt werden: https://www.thh-friedensau.de . Interessierte an einem Studium können sich auch zu Schnuppertagen anmelden, um das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen.