Österreich: Adventisten bieten Lehrerausbildung an

Mag. phil. Yvonne Seidel, Diplompädagogin, wird als Dekanin die School of Education in Bogenhofen leiten. Das vierjährige Studium zum „Bachelor of Education” berechtige dazu, Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren zu unterrichten. Das Lehrerstudium sei durch eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis gekennzeichnet.In Österreich berechtige der Abschluss zum sofortigen Einstieg ins Berufsleben, auch wenn in der Folge noch ein „Master of Education” angeschlossen werden müsse, der in einem Flächenfach abgedeckt werden könne, so Yvonne Seidel. Der Abschluss des „Bachelor of Education“ in Bogenhofen berechtige außerdem zum Weiterstudium an jeder anderen Universität weltweit.Nach abgeschlossenem Studium mit anerkanntem Abschluss der(Beirut/Libanon) könne der erworbene Abschluss in Deutschland in allen Bundesländern anerkannt werden. Der Antrag sei an das zuständige Regierungspräsidium zu stellen, am besten durch die anstellende Institution. Weitere Informationen zuramAb 1. September wird Dr. Christoph Berger nach sechsjähriger Tätigkeit die Aufgabe als Direktor desan Dr. Dr. René Gehring übergeben. Gehring wird weiterhin am Theologischen Seminar sowie am Oberstufenreal-gymnasium unterrichten.Dr. Bojan Godina soll ab Herbst 2018 im Bereich praktische Theologie am Seminar unterrichten. Godina arbeitet zurzeit als Seelsorger und führt eine psychologische Beratungspraxis. Er ist Mitarbeiter in der Lebensschule (Forum zum Menschsein) in Gardelegen, nördlich von Magdeburg.Das, St. Peter am Hart/Oberösterreich, Bezirk Braunau am Inn, wurde 1948 gegründet. Träger der Schule sind zu gleichen Teilen die Deutschschweizerische Vereinigung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten sowie die Österreichische Union der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Die Bildungseinrichtung bietet ein Theologisches Seminar, ein Lehramtsstudium Primarschule (School of Education), ein Oberstufenrealgymnasium sowie ein Sprachinstitut („Deutsch als Fremdsprache“).Die Adventisten in Österreich betreiben auch Privatschulen: In St. Peter am Hart/Oberösterreich, Klagenfurt/Kärnten, Linz/Oberösterreich, Lustenau/Vorarlberg sowie in Wien als Volks- und Neue Mittelschule (1. bis 8. Schulstufe).