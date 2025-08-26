Kontakt
Neues „Hope Center“ in Herne

Nach sieben Jahren Bauzeit gibt es auch in Herne ein „Hope Center“. Das neue Begegnungs- und Multifunktionszentrum bietet vielfältige Angebote für Familien, Jugendliche und die Stadt

Nach sieben Jahren Planung und Bau eröffnete nun auch in Herne (Ruhrgebiet/NRW) in der Bochumer Straße 229 ein „Hope Center“. Das Zentrum umfasst auf rund 2.400 Quadratmetern verschiedene Räume für Veranstaltungen, Beratung und Gemeinschaft. Neben einem Café und modernen Konferenz- und Jugendräumen sind dort auch eine psychologische Beratungsstelle, Praxisräume, die Räumlichkeiten der örtlichen Adventgemeinde „Lifeline“ sowie die Verwaltung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Nordrhein-Westfalen untergebracht.

Programme für Kinder und Familien

Zum Angebot gehören Programme für Kinder und Familien, darunter Krabbelgruppen, Bilderbuchkino und das Familiencafé „Mini & Me“. Das Projekt „Alltagsglück“ richtet sich an Eltern mit kleinen Kindern und möchte mit einfachen Ideen positive Impulse in den Alltag bringen.

Wohnraum für junge Erwachsene

Auch junge Erwachsene finden im „Hope Center“ Unterstützung: Zwei Wohngemeinschaften bieten Auszubildenden und Studierenden Wohnraum in Gemeinschaft.

Engagement mit Wirkung

Eine weitere Initiative im Center ist „Doit4hope“ die Interessierte einlädt, sich ehrenamtlich einzubringen – etwa in einem Nähtreff.

Mit dem neuen Zentrum ist ein Ort entstanden, an dem Menschen in Herne unabhängig von Alter oder Herkunft zusammenkommen können. Informationen zu Programmen und Aktivitäten finden sich auf www.hopecenter-herne.de.

Weitere „Hope Center“ gibt es in Deutschland in Bensheim an der Bergstraße, Bremen, Esslingen, Tübingen und Wasserburg am Inn (siehe www.hopecenter.eu). Träger der Einrichtungen ist die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten (www.adventisten.de).  

