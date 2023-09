Neue Stuttgarter Erklärungsbibel erschienen

Über 40 Fachleute haben in den vergangenen Jahren die Texte der Erklärungsbibel an den 2017 revidierten Text der Lutherbibel angepasst, sie wissenschaftlich geprüft und an vielen Stellen völlig neu erarbeitet, teilten die Herausgeberin Beate Ego (Bochum) und die Herausgeber Ulrich Heckel (Stuttgart) und Christoph Rösel (Stuttgart) in ihrem Vorwort zur Ausgabe mit.„Die bewährten Qualitätskriterien derwurden beibehalten und fortgeführt“, so die Herausgeber. „Sie bietet fundierte historische und theologische Einführungen zur Entstehung der Bibel sowie Kommentare zum kompletten Bibeltext.“ Die Neuausgabe spiegle damit den aktuellen Stand der Wissenschaft wider und präsentiere die Ergebnisse allgemeinverständlich und theologisch ausgewogen.Dieist eine Studienbibel auf Grundlage der Bibelübersetzung Martin Luthers. Jedem Abschnitt sind Erklärungen beigefügt, die den Bibeltext theologisch und historisch einordnen. Durch Schriftart und -größe sind Bibeltext und Kommentar deutlich voneinander unterschieden.Vollständig neu ist der Einführungstext in die Bibel insgesamt, der Aufschluss über grundlegende Fragen rund um das Thema Bibel gibt, etwa ihre Bezeichnung sowie die Entstehung und Unterteilung in Altes und Neues Testament. Zusätzlich enthält die Ausgabe Einführungen und Inhaltsübersichten zu allen biblischen Büchern sowie einen Anhang mit ausführlichen Sach- und Worterklärungen, eine Zeittafel, Landkarten und zahlreiche neue Kartenskizzen.Die neueist auch als Vorzugsausgabe im Schuber sowie als digitale Ausgabe im ePUB-Format und auf CD-ROM erhältlich.Zuletzt wurde die Lutherbibel auf Anregung der Deutschen Bibelgesellschaft durch eine Kommission der Evangelischen Kirche in Deutschland überarbeitet und erschien in der revidierten Form zum 500. Reformationsjubiläum 2017. Der Text der Lutherbibel 2017 enthält die aktuellen bibelwissenschaftlichen Erkenntnisse und nimmt ausdrücklich Rücksicht auf die Bedeutung des Textes für den Gebrauch im evangelischen Gottesdienst und seinen traditionellen Wert für Christinnen und Christen. Außer in den klassischen Druckausgaben erscheint die Lutherbibel als E-Book, Hörbuch, App und Computersoftware. Im Internet steht der Text frei zugänglich unter www.die-bibel.de zur Verfügung.Die Deutsche Bibelgesellschaft ist eine eigenständige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart. Zusammen mit der Evangelischen Kirche in Deutschland gibt sie die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers heraus. Außerdem verantwortet sie dieund diesowie biblische Kinderbücher und Verständnishilfen für die Bibel. International ist die DBG für die wissenschaftlichen Bibelausgaben in den Ursprachen zuständig. Die Weltbibelhilfe der DBG unterstützt gemeinsam mit dem Weltverband der Bibelgesellschaften (United Bible Societies) weltweit die Übersetzung und Verbreitung der Heiligen Schrift.Generalsekretär Dr. Christoph Rösel ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bibelgesellschaft. Vorsitzender der Vollversammlung und des Aufsichtsrates ist Dr. Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Zu den Mitgliedern der jährlich tagenden DBG-Vollversammlung gehört auch die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Mehr Informationen unter www.die-bibel.de