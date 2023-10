Neue Quizshow zur Bibel bei Hope TV

Laut PR-Redakteurin Judith Olsen möchte mit der neuen Sendereihe Hope TV eine fundierte Bibelkenntnis als Basis für einen lebendigen und begeisterten Glauben fördern. Im hektischen Alltag könne es oft eine Herausforderung sein, die Bibel regelmäßig und mit Begeisterung zu lesen. Das spielerische Format „Das Bibelquiz“ soll zeigen, dass Bibellesen durchaus Spaß macht.Jede Staffel hat sieben Sendungen, so Olsen. In sechs Sendungen treten wöchentlich jeweils zwei Kandidaten gegeneinander an und sammeln in mehreren Spielrunden Punkte. Bei besonderen Staffeln, wie etwa für Paare oder Großeltern mit Enkelkind, treten vier Kandidaten gegeneinander an. In der siebten Sendung, dem großen Finale, messen sich die beiden Kandidaten mit den meisten Punkten aus den sechs vorangegangenen Sendungen. Der Gewinner darf sich über eine Reise für zwei Personen nach Israel, das Land der Bibel, freuen.Doch nicht nur die Kandidaten in der Sendung sind gefordert, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause werden zum Mitraten und Nachlesen motiviert. „Gemeinsam mit unseren Zuschauern wollen wir jede Woche neue Schätze im Wort Gottes entdecken“, erklärt Pastor und Moderator René Walter, der mit Charme und Humor durch die Sendung führt. „Das Bibelquiz“ eigne sich damit sehr gut als Programm für Hauskreise, Jugendgruppen oder für einen gemütlichen Fernsehabend mit Familie und Freunden.Wer als Quizkandidat in der Sendung mitmachen und sein Bibelwissen unter Beweis stellen möchte, kann sich bewerben auf: www.dasbibelquiz.tv Aktuell suche Hope TV (Ehe-)Paare, die gemeinsam in „Das Bibelquiz" antreten und ihr Bibelwissen testen wollen.Weitere Informationen zur Sendereihe sowie alle Folgen zum Streamen sind verfügbar auf: www.dasbibelquiz.tv Hope TV ist der Fernsehsender des Medienzentrums Hope Media Europe e.V. in Alsbach-Hähnlein bei Darmstadt. Es handelt sich um einen religiösen, christlichen Special-Interest-Fernsehsender mit den Schwerpunkten Information, Lebenshilfe, Kultur und Musik. Die Hauptthemen sind: Glaube, Familie, Bildung, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt.Der TV-Sender gehört zur internationalen Senderfamilie „Hope Channel“, die 2003 von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in den USA gegründet wurde und aus 67 nationalen Sendern weltweit besteht. Die Vision von Hope TV ist, Menschen neue Perspektiven für ein erfülltes, glückliches und hoffnungsvolles Leben zu eröffnen, persönliches Wachstum zu fördern und christliche Werte zu vermitteln. Dabei lädt Hope TV Menschen ein, die Bibel und den christlichen Glauben kennenzulernen, und begleitet sie dabei, unabhängig von Nationalität, Kultur, Sprache, Geschlecht oder Glaubensüberzeugung.