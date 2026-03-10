Neue Online-Lernplattform des DVG mit Gesundheitskursen
Der Deutsche Verein für Gesundheitspflege e.V. (DVG) hat eine neue Online-Lernplattform entwickelt, die Interessierten Zugang zu praxisnahen Gesundheitskursen bietet.
Derzeitiges Angebot an Online-Kursen
Der Kurs „Gesundheit ganzheitlich“ richtet sich an Menschen, die ihre Gesundheit bewusst gestalten möchten, statt sie dem Zufall zu überlassen. Er bietet praktische und alltagstaugliche Strategien für einen gesunden Lebensstil und orientiert sich dabei an christlichen Werten.
Der Kurs „Refresh – In 10 Wochen zu einem gesunden Lebensstil“ richtet sich an Menschen, die das neue Jahr oder einen neuen Lebensabschnitt für einen bewussten Neustart nutzen möchten. Angesprochen sind alle, die wieder mehr Bewegung in ihr Leben bringen, ihre Ernährung umstellen und alte Gewohnheiten hinter sich lassen möchten. Der Kurs bietet Struktur, Motivation und konkrete Schritte, um gute Vorsätze nachhaltig umzusetzen.
Darüber hinaus wird ein Kurs zum Thema „Digitale Gesundheit“ angeboten. Darin geht es um aktuelle Entwicklungen im Gesundheitswesen und darum, wie sich digitale Gesundheit konkret in Prävention, Alltag und Lebensstil integrieren lässt. Der Kurs zeigt, wie digitale Technologien die Gesundheitsversorgung verändern und welche Chancen und Herausforderungen sich daraus für Patientinnen und Patienten, Gesundheitsberufe und die Gesellschaft ergeben.
Ein weiterer Kurs „Arzneimittel für Zuhause“ bereitet die Teilnehmenden auf die Sachkundeprüfung für freiverkäufliche Arzneimittel bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor. Vermittelt werden grundlegende Kenntnisse über Heilpflanzen und deren Anwendung sowie über die rechtlichen Rahmenbedingungen im Umgang mit pflanzlichen Gesundheitsprodukten.
Die neue Plattform richte sich sowohl an Menschen, die sich persönlich für Gesundheitsfragen interessieren, als auch an Fachpersonen aus Gesundheitsberufen und angrenzenden Bereichen, die sich weiterbilden möchten, so der DVG. Die Inhalte können dank digitaler Lernformate flexibel und ortsunabhängig bearbeitet werden.
Weitere Informationen: https://dvg-online.de/kurse/
Deutscher Verein für Gesundheitspflege e. V.
Seit 1899 fördert der DVG die Gesundheit auf Basis eines ganzheitlichen Menschenbildes in den Bereichen körperliche Gesundheit, geistig-seelische Gesundheit, soziale Beziehungen und spirituelles Leben. Er wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland getragen. Weitere Informationen gibt es unter www.dvg-online.de