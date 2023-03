Neue Leitung für das Oberstufenrealgymnasium Bogenhofen (Österreich)

Das adventistische Oberstufenrealgymnasium (ORG) Bogenhofen in St. Peter am Hart (Oberösterreich) hat einen neuen Direktor. Mit Beginn des 2. Semesters des Schuljahres 2022/23 wurde der bisherige Direktor MMag. Heinz Schaidinger, M.T., M.A., der die Leitung seit dem 2. Semester des Schuljahres 2011/12 innehatte, von Gerson Engel, M.Sc. M.Ed. abgelöst. Heinz Schaidinger wird mit Ende des Schuljahres 2022/23 in den Ruhestand treten.



Heinz Schaidinger unterrichtet seit 1991 am ORG Bogenhofen. Seine Lehrtätigkeit umfasste im Laufe der Jahre u. a. adventistische Religion, Geschichte und Politische Bildung, Philosophie und Psychologie, Französisch und Latein. Er ist auch als Dozent am Theologischen Seminar in Bogenhofen tätig, mit den Schwerpunkten Kirchengeschichte und Altes Testament.



Zwischen 1999 und 2016 war Schaidinger zudem Abteilungsleiter für den Bereich Erziehung in der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Österreich. Seit 2003 ist er auch deren Musikbeauftragter.



Gerson Engel ist seit 2017 am ORG Bogenhofen tätig und unterrichtet Physik, Chemie und Mathematik. Er hat in Potsdam Physik (Bachelorabschluss) und in Berlin Biophysik (Masterabschluss) studiert und sich später an der Technischen Universität München im pädagogischen Bereich weitergebildet (Bachelor und Master of Education, Lehramt Mathematik und Physik).



Er ist mit Anna Lena Engel verheiratet, die am ORG Bogenhofen Mathematik und Biologie unterrichtet. Sie haben eine Tochter.



Seminar Schloss Bogenhofen



Das Seminar Schloss Bogenhofen wurde 1949 von der österreichischen und der deutsch-schweizerischen Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet und liegt in Oberösterreich, nahe der deutschen Grenze. Zur Institution gehören ein Oberstufenrealgymnasium mit einem Musik- und einem Kunst-Werken-Zweig, ein Theologisches Seminar, eine School of Education (Primarschullehrerausbildung) und eine Sprachschule (Deutsch als Fremdsprache). Am Seminar Schloss Bogenhofen werden derzeit ca. 140 Schüler und Studenten ausgebildet, ein Teil von ihnen kommt u.a. aus Deutschland.