Neue Chefredakteurin von APD Schweiz
Nicole Höhener (35) ist seit September die neue Chefredakteurin der Nachrichtenagentur APD Schweiz (Adventistischer Pressedienst). Sie tritt die Nachfolge von Herbert Bodenmann (70) an, der den Pressedient seit 2010 leitete
2020 wechselte sie in den Bereich Kommunikation. Im Jahr 2023 schloss sie an der Hochschule St. Gallen ein Certificate of Advanced Studies (CAS) in „Kommunikation & Management“ ab.
Herbert Bodenmann übernahm 2010 den Adventistischen Pressedienst von Christian B. Schäffler, der den APD Schweiz 1974 gegründet und bis 2010 geleitet hat. Daneben war Bodenmann bis zur Pensionierung für die Abteilungen Kommunikation, Religionsfreiheit, Außen- sowie zwischenkirchliche Beziehungen der Kirchenleitung in der deutschsprachigen Schweiz zuständig und wirkte als Mediensprecher. Als Pensionär leitete er weiterhin den APD. 2024 feierte der APD Schweiz das 50-jährige Bestehen. 1984 gründete Erich Lischek mit tatkräftiger Unterstützung von Christian Schäffler die Deutschlandredaktion des APD.