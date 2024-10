Nach zwei Wirbelstürmen in den USA: Adventistische Hilfsorganisationen leisten Unterstützung

Gut drei Wochen nach dem Hurrikan Helene und gut eine Woche nach dem Hurrikan Milton, die beide über den Südosten der USA hinweggefegt sind, gehen die Bemühungen, den von den Stürmen betroffenen Menschen zu helfen, weiter, berichtet der Presseinformationsdienst Adventist News Network (ANN).Der Regen und der starke Wind, der vom Hurrican Helene ausging, trafen den Südosten der USA und verursachten schwere Überschwemmungen und Schlammlawinen - in einigen Fällen wurden ganze Ortschaften zerstört. Die Zahl der durch Helene verursachten Todesopfer ist auf über 250 gestiegen. Die Zahl der Todesopfer des Hurricans Milton beläuft sich derzeit auf über 20.Die US-Bundesstaaten mit den größten Sturmschäden sind Florida, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Georgia und Virginia. W. Derrick Lea, Direktor des ACS, sagte, dass die ACS und ADRA am 9. Oktober eine Zusammenarbeit im Hinblick auf die Hilfeleistungen vereinbart haben. „ACS und ADRA haben ein gemeinsames Ziel: den schwer betroffenen Gemeinden im Südosten Hoffnung und Hilfe zu bringen. Die Wohlfahrtsorganisation ACS ist in Nordamerika tätig und leistet in vielen Orten Menschen in Notlagen und aus ärmeren Bevölkerungsschichten soziale Unterstützung und ADRA arbeitet weltweit überwiegend außerhalb Nordamerikas, aber in Zeiten extremer Krisen schließen wir uns zusammen, um den Bedürftigen zu dienen und ihnen zu helfen.“Gemeinsam haben die beiden Organisationen eine Reihe von Notunterkünften errichtet und verteilen an zahlreichen Orten Hilfsgüter wie Lebensmittel, Wasser und Hygienekits. ADRA hat ACS 150.000 Dollar für den Wiederaufbau im Südosten der USA zur Verfügung gestellt.Der Flugdienst Adventist World Aviation (AWA) liefert nach den Wirbelstürmen lebenswichtige Hilfsgüter an abgelegene Ortschaften in Florida und im Südosten der USA. Mit über hunderten Flugstunden unterstützen die freiwilligen Piloten von AWA die Wiederaufbaumaßnahmen, indem sie Lebensmittel, Wasser, medizinische Hilfsgüter und mehr zu den Bedürftigen transportieren und den Menschen auch seelsorgerliche Hilfe anbieten.Adventist Community Services (ACS) ist der offizielle Wohlfahrtsdienst der Siebenten-Tags-Adventisten in Nordamerika. Er leistet lebenswichtige Hilfe für Einzelpersonen und Familien in von Armut betroffenen und städtischen Gebieten, die arbeitslos, erwerbsarm, nicht sozialversichert und benachteiligt sind. Er bietet Hilfsdienste an und fördert die Entwicklung, indem er den Menschen Fähigkeiten vermittelt, die sie in die Lage versetzen, sich selbst zu versorgen, und engagiert sich in der Öffentlichkeit für benachteiligte Menschen. Informationen: www.communityservices.org Das Hilfswerk ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA ist eine nichtstaatliche Hilfsorganisation und wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen. ADRA International besteht aus einem weltweiten Netzwerk mit 108 eigenständigen nationalen Büros und etwa 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden. Informationen: www.adra.org Adventist World Aviation (AWA) ist ein Hilfswerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten mit Sitz in Wilson (US-Bundesstaat North Carolina). Es wurde 1995 gegründet und hat Niederlassungen in den USA (einschließlich Alaska), Kanada, den Philippinen, Nicaragua und Guyana. AWA betreibt eine Flotte von über 20 Flugzeugen. Diese unterstützen isolierte Ortschaften auf vielfältige Weise: durch medizinische Evakuierungen, medizinische Einsätze wie Impfungen und allgemeine Gesundheitsleistungen, zahnärztliche Einsätze sowie präventivmedizinische und seelsorgerliche Angebote. Informationen: https://flyawa.org