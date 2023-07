Mit Kindern die Psalmen der Bibel entdecken

„Die Psalmen sind das Gebetbuch der Bibel“, zitiert der Autor Mathias Jeschke im Nachwort der Ausgabe den Theologen Dietrich Bonhoeffer. Der biblische Psalter enthält 150 Lieder und Gebete. Im vorliegenden Buch gebe es eine buntgemischte Auswahl daraus. Bei der Übertragung habe der Autor versucht, die poetische Struktur der Psalmen nachzuempfinden. Die bündigen und die eingerückten Halbverse bilden dabei einen „Gedankenreim“. Durch dieses Druckbild ließen sich die Verse auch im Wechsel miteinander beten oder vortragen.Die 25 ausgewählten Texte umfassen unter anderem Psalm 1 („Du machst mich lebendig“), Psalm 42 und 43 („Ein Lied für dich“) und den bekannten Psalm 23 („Du bist mein Hirte“). Dabei wurden manche Psalmen vollständig wiedergegeben, andere in Auszügen. Die Lieder und Gebete seien auch heute noch ein Spiegel für Leserinnen und Leser: „Die Psalmen können dabei helfen, sich selbst ein bisschen besser zu verstehen“, so Jeschke. Sie sprächen jenen aus dem Herzen, die sie aufgeschrieben haben. „Und sie sprechen denen wieder ins Herz hinein, die genauso wie jene auf der Suche sind nach dem, was im Leben wirklich zählt.“Die Illustrationen von Mathias Weber bilden einen stimmungsvollen Rahmen für die Psalmentexte. In den Bildern greift Weber biblische Symbole sowie lebensweltliche Motive auf. Damit sollen die Illustrationen auf ihre Weise zum Verstehen der Psalmentexte beitragen.Autor und IllustratorMathias Jeschke, geboren 1963 in Lüneburg, ist Diplom-Theologe und arbeitet als Verlagslektor bei der Deutschen Bibelgesellschaft in Stuttgart, wo er das Kinderbuchprogramm betreut. Darüber hinaus veröffentlicht er als freier Autor Gedichtbände.Mathias Weber, geboren 1967, ist als Illustrator bekannt geworden durch die neue Bilderbuchreihe um Jim Knopf und Lukas, den Lokomotivführer, sowie die Kolorierung der Zeichnungen von F.J. Tripp in den Büchern über den Räuber Hotzenplotz von Otfried Preußler. Er lebt mit seiner Familie in Ladenburg. Für die Deutsche Bibelgesellschaft illustrierte er bereits unter anderem die „Kinder-Themen-Bibel“, die „Kinder-Festtags-Bibel“ und die „Die große Kinderbibel für alle, die schon selber lesen“.Deutsche Bibelgesellschaft (DBG)Die Deutsche Bibelgesellschaft ist eine eigenständige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart. Zusammen mit der Evangelischen Kirche in Deutschland gibt sie die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers heraus. Außerdem verantwortet sie die Gute Nachricht Bibel und die BasisBibel sowie biblische Kinderbücher und Verständnishilfen für die Bibel. International ist die DBG für die wissenschaftlichen Bibelausgaben in den Ursprachen zuständig. Die Weltbibelhilfe der DBG unterstützt gemeinsam mit dem Weltverband der Bibelgesellschaften (United Bible Societies) weltweit die Übersetzung und Verbreitung der Heiligen Schrift.Generalsekretär Dr. Christoph Rösel ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bibelgesellschaft. Vorsitzender der Vollversammlung und des Aufsichtsrates ist Dr. Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Zu den Mitgliedern der jährlich tagenden DBG-Vollversammlung gehört auch die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten.Mehr Informationen unter www.die-bibel.de