Mexiko: Adventisten stehen Opfern religiöser Intoleranz bei

Vier Familien in San Miguel Chiptip, im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas, wurden im März Opfer von religiös motivierter Gewalt. Ihre Häuser sind durch Einheimische zerstört worden. Wie die Kommunikationsabteilung der teilkontinentalen Kirchenleitung in Mittelamerika (Inter-American Division News) berichtete, hat die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten Mittel bereitgestellt, um den Opfern religiöser Intoleranz beizustehen und hilft ihnen bei der Wiederherstellung ihrer Existenz.



Agustin Alvarez, Mitglied der Siebenten-Tags-Adventisten, und drei weitere Männer wurden am 15. März 2018 aus ihren lokalen Gemeinden vertrieben, nachdem sie eine evangelistische Kampagne besucht hatten. Ihre Frauen und Kinder seien gezwungen worden, in Chiptip zu bleiben, so Pastor Ignacio Navarro, Präsident der Adventisten in Chiapas.



Nach neun Tagen des Appells an die Einheimischen konnten die Männer wieder mit ihren Familien zusammenkommen und sind derzeit anderswo bei Familienmitgliedern untergebracht. „Wir haben mit kommunalen Führern und staatlichen Regierungsbeamten zusammengearbeitet, um die Durchsetzung der Religions-freiheitsgesetze zu fordern“, sagte Navarro. „Die Häuser dieser Familien wurden zerstört. Sie haben nichts, zu dem sie zurückkehren können.“



Die regionale und überregionale Kirchenleitung der Siebenten-Tags-Adventisten würde die notwendigen Vorkehrungen treffen, um diese Familien bei der Wiederherstellung ihres Lebens zu unterstützen. Es sei nicht klar, ob ihre Häuser wiederaufgebaut würden, oder ob die Familien umziehen müssten, sagte Pastor Navarro.



Adventisten in Mexiko



Ende 2015 lebten in Mexiko, mit 123 Millionen Einwohnern, rund 719.000 Siebenten-Tags-Adventisten. Sie feiern jeweils am Samstag, dem biblischen Ruhetag, in 4.862 Kirchgemeinden und 4.263 Gruppen den Gottesdienst. Adventisten unterhalten in Mexiko zwei Krankenhäuser, ein medizinisches Zentrum, zwei Universitäten sowie eine Nahrungsmittelfabrik.

