Megaposter wünscht Menschen in Zürich Gottes Segen

Es sei das größte Plakat in der bald 40-jährigen Geschichte der Agentur C. Das Megaposter umfasse eine Fläche von 337 Quadratmetern und wiege 112 Kilogramm. Die Agentur C ist ein Verein und Freundeskreis überkonfessioneller Christen, denen das Wort Gottes am Herzen liegt. Die Agentur C (Lyss) verbreitet, meist auf Plakaten mit gelber Schrift auf blauem Hintergrund, seit fast 40 Jahren Bibelverse in der Schweiz. „1,7 Sekunden reichen, um 13 Worte zu lesen. Die Plakate mit den Bibelzitaten lesen auch die, die es nicht lesen wollen“, weiß Peter Stucki, Leiter der Agentur C.Mehr Informationen zur Agentur C: https://www.agentur-c.ch/