Markusevangelium − Schwerpunktthema der Adventisten im dritten Vierteljahr

Die Gesprächsteilnehmenden können sich während der Woche mithilfe des entsprechenden Wochenabschnitts im Bibelstudienheft darauf vorbereiten. Im dritten Quartal 2024 geht es um das Markusevangelium. In der ersten Hälfte beschäftigt sich das Markusevangelium mit der Frage: „Wer ist Jesus?“. Und im zweiten Teil, ab Kapitel 9, geht es laut Einführung zum Bibelstudienheft um die Frage: „Wohin geht Jesus?“Die Antwort auf die Frage, „Wer ist Jesus?“, ergebe sich aus den Lehren und Wundern, „die den Kern der menschlichen Existenz betreffen. Jesus besiegt das Böse, bringt Unterdrückten Hoffnung und lehrt fesselnde Wahrheiten, die den Kern der menschlichen Existenz betreffen“, so die Einführung. Damit zeige sich, dass er der Messias beziehungsweise der Christus sei, auf den das jüdische Volk seit langem gewartet habe.Die Antwort auf die zweite Frage: „Wohin geht Jesus?“, sei schockierend: „Er geht ans Kreuz, die schändlichste und beschämendste Todesart in der römischen Welt, ein unmöglicher Ort für den Messias“, heißt es im Bibelstudienheft.Der Bericht des Evangelisten Markus über das Wirken von Jesus sei knapp und zügig geschrieben. Er erzähle einfach die Geschichte und lasse die Worte, Taten und Handlungen um Jesus, für sich selbst sprechen.Einige Titel der Wochenthemen: „Ein Tag mit Jesus“; „Klärende Konflikte“; „Menschliche Enge – göttliche Weite“; „Streit um die (Voll)Macht“; „Der ganz andere Gott“; „Die letzten Tage der Welt“; „Er ist wahrhaftig auferstanden.Der adventistische Fernsehsender HopeTV strahlt jede Woche ein Bibelgespräch zum Wochenthema des Bibelstudienhefts aus:Die „Standardausgabe“ ist die ungekürzte, inhaltlich unveränderte Wiedergabe der von der Weltkirchenleitung (Generalkonferenz) herausgegebenen amerikanischen „Standard Edition“. Davon gibt es eine Fassung für Gesprächsteilnehmende sowie ein etwas ausführlicheres Heft mit zusätzlichem Inhalt für Gesprächsleiter und Gesprächsleiterinnen.Die Adventisten in Deutschland geben ein Studienheft zur Bibel heraus, das die gleichen Themen wie die Standardausgabe behandelt, aber an den deutschsprachigen Raum in Europa und seine kulturelle Prägung adaptiert ist.Für jene, die einen kreativeren und eher auf einen wöchentlichen Schwerpunkttext fokussierten Ansatz des Bibelstudiums bevorzugen, gibt es die Studienanleitung „ImWort“. Die Themen entsprechen der Thematik der anderen Bibelstudienhefte.Die verschiedenen Bibelstudienhefte auf Deutsch sowie auf Englisch können beim Advent-Verlag Lüneburg bestellt werden: https://advent-verlag.de/studienmaterial/