Magdeburger Domchor gibt Konzert in Friedensau

Der Magdeburger Domchor wurde vor etwa 200 Jahren gegründet. Er führt seither sehr erfolgreich große Chorwerke auf, die ihn durch Europa und bis nach Israel reisen ließen. Der Magdeburger Domchor verbringt im Januar sein Probenwochenende in Friedensau. Als besonderes Geschenk soll Johann Sebastian Bachs „Dorische Toccata für Orgel“ BWV 538 erklingen, mit Hinweis auf das 50. Jubiläum der Orgelweihe der Friedensauer Schuke-Orgel am 4. Juli 1974.Laut Andrea Cramer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule, wurde der Ort Friedensau, etwa 35 Kilometer östlich von Magdeburg gelegen, 1899 gegründet und feiert 2024 sein 125-jähriges Bestehen. Hier befindet sich die Theologische Hochschule Friedensau, eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn Bachelor- (B.A.) und Master- (M.A.) Studiengänge, zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit, belegt werden. Informationen: www.thh-friedensau.de Veranstaltungen zum Jubiläum sind unter www.125-Friedensau.de zu finden.