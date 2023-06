Live-Gottesdienst mit bekanntem Sprecher und Buchautor auf Hope TV

Im Rahmen des Gottesdienstes wird vor der Predigt eine Talkrunde zu einem biblischen Thema unter der Leitung von Fabian Meier, Moderator der Hope TV-Sendung „Die Bibel das Leben“, ausgestrahlt. Außerdem gibt es eine Kindergeschichte mit dem Holzwurm Fribo aus der Kindersendung „Fribos Dachboden“, der eine Geschichte über Zachäus im Gepäck hat. Am Nachmittag um 14 Uhr beginnt der Live-Talk für Jugendliche mit Ty Gibson unter dem Titel „Ich bin erlöst“. Der TV-Gottesdienst wird über Satellit, Kabel und als Livestream im Internet unter https://hopetv.de/live ausgestrahlt.Ty Gibson ist Pastor der Storyline Adventist Church in Eugene/Oregon (USA) und ein international gefragter Sprecher und Buchautor. Das Hauptthema seiner Vortragsreihen ist Gottes unerschütterliche Liebe als zentrales Thema der Bibel. Dieses Thema entfaltet er auch in seinen Büchern, von denen folgende Titel in deutscher Sprache erschienen sind:und(alle erschienen im Advent-Verlag, Lüneburg).Der Sender Hope TV wird von Hope Media Europe betrieben und gehört zur internationalen Senderfamilie Hope Channel, die 2003 von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in den USA gegründet wurde und mittlerweile über 60 nationale Sender umfasst.Hope TV ist u.a. über Satellit, deutschlandweit über Kabel und im Internet unter www.hopetv.de zu empfangen.