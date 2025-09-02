Kontakt
Leitungsgremien der Adventisten in Deutschland wählen Gleichstellungsbeauftragte

Bei der letzten Sitzung der Ausschüsse des Nord- und Süddeutschen Verbandes der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten wurde Melanie Leihner-Guarin zur Gleichstellungsbeauftragten für die beiden Verbände gewählt.

Dies berichtet die Septemberausgabe der Kirchenzeitschrift Adventisten heute in einer Kurzmeldung. Die Einrichtung dieser Position ist in der kürzlich verabschiedeten Gleichstellungsordnung der Freikirche festgelegt worden. Melanie Leihner-Guarin ist hauptamtlich als Verwaltungsleiterin der beiden Verbände der Freikirche tätig.

Zu ihren zusätzlichen Aufgaben als Gleichstellungsbeauftragte gehört es, den Gleichstellungsauftrag in die Praxis umzusetzen, bei Konzepten sowie Struktur- und Personalentscheidungen mitzuwirken und dabei unabhängig zu handeln. Die Gleichstellungsbeauftragte berichtet den Verbandsausschüssen – den wichtigsten Entscheidungsgremien nach den Delegiertenversammlungen –, hat Vortrags-, Antrags- und Rederecht in Gremien, wird bei Personalmaßnahmen frühzeitig beteiligt und kann Bewerbungsunterlagen einsehen. Ziel ist es, die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kirche zu stärken.

Die Septemberausgabe der Kirchenzeitschrift Adventisten heute ist online zu lesen unter: https://advent-verlag.de/zeitschriften/aufbruchstimmung-bei-der-gk-in-st-louis-aheu-9-25/

