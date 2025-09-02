Leitungsgremien der Adventisten in Deutschland wählen Gleichstellungsbeauftragte
Bei der letzten Sitzung der Ausschüsse des Nord- und Süddeutschen Verbandes der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten wurde Melanie Leihner-Guarin zur Gleichstellungsbeauftragten für die beiden Verbände gewählt.
Zu ihren zusätzlichen Aufgaben als Gleichstellungsbeauftragte gehört es, den Gleichstellungsauftrag in die Praxis umzusetzen, bei Konzepten sowie Struktur- und Personalentscheidungen mitzuwirken und dabei unabhängig zu handeln. Die Gleichstellungsbeauftragte berichtet den Verbandsausschüssen – den wichtigsten Entscheidungsgremien nach den Delegiertenversammlungen –, hat Vortrags-, Antrags- und Rederecht in Gremien, wird bei Personalmaßnahmen frühzeitig beteiligt und kann Bewerbungsunterlagen einsehen. Ziel ist es, die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kirche zu stärken.
