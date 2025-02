Kroatien: Adventistische Familie im Finale bei Croatia's Got Talent

Sie gilt als die kroatische Ausgabe von Britain's Got Talent, so tedNEWS, der Pressedienst der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Nord- und Osteuropa. Ein vergleichbares Showformat in Deutschland ist „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL.Das A-cappella-Quartett mit dem Spitznamen „tata i 3 brata“ („Papa und 3 Brüder“) besteht aus Pastor Darko Kovačević und seinen Söhnen Andrija (künstlerischer Leiter, der die Arrangements für alle Lieder erstellt hat), Matija (Theologieprofessor am adventistischen Adriatic Union College) und Jakov (ebenfalls für die adventistische Kirche in Kroatien tätig). In einem Bewerbungsvideo über ihr Familien- und Kirchenleben erklärte Darko Kovačević: „Wir sind alle Mitglieder unserer Kirche, und ich bin Pastor der Siebenten-Tags-Adventisten“.Das Quartett trat die Casting-Runde an, in der über 100 Künstler auftraten und überzeugte die Juroren mit dem Lied „Shall We Gather at the River“ aus dem kroatischen Gesangbuch der adventistischen Freikirche. Das Lied gibt es auch unter dem Titel „Welchen Jubel, welche Freude“ in einer deutschsprachigen Fassung. Im Halbfinale überzeugte die Gruppe mit einer A-cappella-Darbietung des Liedes „Oceans“ (Original von Hillsong, deutscher Titel: „Meer“), auch wenn einer der vier Juroren seine generelle Abneigung gegen geistliche Musik zum Ausdruck brachte. Aufgrund der starken Konkurrenz schaffte es das Quartett nicht ins Finale. Aufgrund ihrer besonderen Ausstrahlung wurden sie jedoch erstmals als Special Guests zum Finale eingeladen und beendeten die Staffel mit einem Weihnachtsmedley, darunter „O Holy Night“. Das Publikum und die Jury spendeten stehende Ovationen.Die Resonanz des Publikums war durchweg positiv. „Man kann diesen Auftritt nur mit einem Wort beschreiben - Perfektion!“ „Was für ein Segen, ich habe Gänsehaut bekommen – so etwas haben wir bei Croatia's Got Talent noch nie gesehen“, lauteten einige Schlagzeilen in der kroatischen Presse. „So etwas Gutes habe ich schon lange nicht mehr gehört“, sagte ein Juror, während ein anderer bemerkte: „Ihr habt unglaublichen Frieden und Freude in unsere Show gebracht.“ Die Auftritte der „Agape Family“ gingen viral und erreichten hunderttausende Aufrufe auf YouTube, Facebook und TikTok in einem Land mit 3,8 Millionen Einwohnern.YouTube-Kanal der „Agape Family“ (u.a. mit dem Auftritt in der TV-Show: www.youtube.com/@agape.family.quartet In dem überwiegend katholischen Kroatien (80 %) gehören es weniger als 0,07 % der Bevölkerung zur Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Die adventistische Kirche in Kroatien umfasst 60 Kirchengemeinden mit insgesamt 2837 Mitgliedern.