Krankenhaus Waldfriede in Berlin gehört zu den besten Krankenhäusern in Deutschland und der Welt

Bereits im Jahr 2020 wurde dasim Rahmen der vom F.A.Z.-Institut beauftragten Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“ ausgezeichnet und zählte in seiner Kategorie Krankenhäuser mit 150 bis 300 Betten zu den besten in ganz Deutschland. Diese Studie wurde erneut durchgeführt. Lag dasletztes Jahr noch mit 78,9 von 100 möglichen Punkten knapp über den mindestens geforderten 75 Punkten, so konnte das vergangene Jahr genutzt werden, um trotz der Pandemie ein deutlichen Sprung nach vorne auf insgesamt 84,5 Punkten zu machen. Das bedeutet Platz 33 von 101 in der Kategorie (2020 Platz 43 von 93).Weitaus schöner, aber auch überraschend, kam die Nachricht, dassim Jahr 2021 nicht nur zu den besten in Deutschland gehört, sondern eben auch zu den besten Krankenhäusern weltweit.Die amerikanische Zeitschriftund das renommierte deutsche Online-Portal für Statistik „“ haben zum dritten Mal gemeinsam die besten Krankenhäuser weltweit ermittelt. Die Studie wurde in 25 Ländern der Welt durchgeführt. Am Ende konnte eine Liste der weltweit besten Krankenhäuser und Kliniken erstellt werden. Die 2.000 in dieser Liste genannten Krankenhäuser, die 25 Länder abdecken, darunter die USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada, zeichnen sich durch herausragende Leistungen aus, mit dabei angesehene Ärzte, erstklassige Pflege und modernste Technologie.Die Ergebnisse sind nur zwischen Krankenhäusern im selben Land vergleichbar, da in jedem Land unterschiedliche Quellen für Patientenerfahrungen und medizinische KPIs (Benchmark Indikatoren) untersucht wurden. Eine Harmonisierung aller Daten war länderübergreifend nicht möglich. Von 220 in Deutschland ausgezeichneten Krankenhäusern hat Waldfriede den 122. Platz belegt – aus dem Stand und gehört somit nicht nur zu den besten Krankenhäusern in Deutschland, sondern auch weltweit.Bernd Quoß zeigt sich sehr erfreut über diese hervorragenden nationalen und internationalen Bewertungen seiner Einrichtung.Die Herangehensweisen und Methoden der Studien sowie die herangezogenen Daten können hier nachgelesen werden:Die Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“ wurde im Auftrag des F.A.Z.-Instituts durch das IMWF Institut für Management und Wirtschaftsforschung mit wissenschaftlicher Begleitung der International School of Management (ISM) realisiert.Die Ergebnisse der Studie sind online unter https://www.faz.net/asv/beste-krankenhaeuser/ veröffentlicht worden und werden in einer Juni-Ausgabe der Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) noch einmal gesondert veröffentlicht.Die Studie „World’s best Hospitals“ wurde von der amerikanischen Newsweek (Auflage mehr als 1,5 Mio. wöchentlich) und dem deutschen Online-Portal Statista durchgeführt. In der Rangliste der besten Krankenhäuser der Welt 2021 sind die besten Krankenhäuser in 25 Ländern aufgeführt.Die Ergebnisse sind online unter https://www.newsweek.com/best-hospitals-2021 und am 12.03.2021 in der internationalen Ausgabe der Newsweek veröffentlicht worden (hier nur die TOP 100 weltweit und die Top 10 national).