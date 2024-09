Krankenhaus Waldfriede erneut unter den Besten

Zum vierten Mal in Folge ist das Krankenhaus Waldfriede von der renommierten Zeitschriftals eines der besten Krankenhäuser der Welt ausgezeichnet worden. In der aktuellen Studie „World's Best Hospitals“ gehört Waldfriede damit auch im Jahr 2024 zu den 2.000 führenden Krankenhäusern der Welt.Darüber hinaus wurde das Krankenhaus erneut vom Institut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) als eines der besten Krankenhäuser in Deutschland ausgezeichnet – ebenfalls zum vierten Mal in Folge. Zudem wurden diesem Jahr mehrere Ärzte des Krankenhauses Waldfriede als TOP-Ärzte in die Gesundheitsliste des Magazinsaufgenommen.„Diese Bewertungen spiegeln das Vertrauen der Patienten in unser Krankenhaus Waldfriede und in die Kompetenz unserer Ärzte wider, sagt der Geschäftsführer des Krankenhauses, Bernd Quoß. Im Mittelpunkt des Dienstes stehe immer der einzelne Mensch. Als christliches Krankenhaus präge die die Liebe zu Gott und den Menschen alle Bemühungen, Menschen zu heilen und sie auch in schwierigen Lebensphasen zu begleiten, so Bernd Quoß.Das freigemeinnützige Krankenhaus Waldfriede in Berlin Zehlendorf wurde 1920 gegründet und ist akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Es wurde nach gesetzlichen Qualitätsparametern mehrfach zertifiziert und hat mit seiner medizinischen und pflegerischen Qualität bereits eine Vielzahl an Auszeichnungen erhalten. Pro Jahr werden hier etwa 15.000 Patienten stationär und 150.000 Patienten ambulant behandelt. Der Träger ist die protestantische Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die weltweit rund 900 medizinische Einrichtungen unterhält. Waldfriede ist unter anderem Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, im Deutschen Evangelischen Krankenhausverband e.V. (DEKV) und Kooperationspartner des adventistischen Krankenhausverbundes Advent Health in den USA.Das Krankenhaus ist Teil des Gesundheitsnetzwerks Waldfriede zu dem auch eine psychiatrisch-psychosomatische Tagesklinik, eine Sozialstation, die Akademie zur Ausbildung von Pflegefachkräften, eine Servicegesellschaft, ein Seniorenhaus, das Gesundheitszentrum „PrimaVita“, die Privatklinik Nikolassee, eine Kindertagesstätte und das „Desert Flower Center“ gehören. Das Netzwerk Waldfriede ist der vielfältigste Medizin- und Pflegeanbieter im Berliner Südwesten und mit rund 950 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Informationen: www.krankenhaus-waldfriede.de