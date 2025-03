Krankenhaus Waldfriede erneut unter den Besten in Deutschland und weltweit

In der aktuellen Studie „World‘s Best Hospitals“ gehört Waldfriede damit auch 2025 zu den 2.000 führenden Kliniken weltweit. Besonders hervorzuheben ist, dass auch in diesem Jahr mehrere Ärzte des Krankenhauses Waldfriede in der FOCUS-Gesundheit-Ärzteliste als Top-Mediziner geführt werden.„Diese Bewertungen spiegeln das Vertrauen wider, das Patienten in unser Krankenhaus Waldfriede und in die Kompetenz unserer Ärzte haben. Wir sind Gott sehr dankbar, dass Waldfriede erneut zu den weltweit besten Krankenhäusern zählt, sich im Ranking – im Vergleich zum Vorjahr – sogar um etliche Plätze verbessern konnte und unsere Ärzte zu den besten Medizinern in Deutschland gehören. Der einzelne Mensch steht dabei unverrückbar zuerst und immer im Mittelpunkt unseres Dienstes. Die Liebe zu Gott und den Menschen prägt all unser Bemühen um Heilung und auch bei der Begleitung in schweren Lebensphasen. Möge Gott uns darin weiterhin segnen“, so der Geschäftsführer des Krankenhauses Waldfriede, Bernd Quoß.Mehr Informationen zum Newsweek-Ranking: www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2025-top-250/germany Das freigemeinnützige Krankenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf ist akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Es wurde nach gesetzlichen Qualitätsparametern mehrfach zertifiziert und hat mit seiner medizinischen und pflegerischen Qualität bereits eine Vielzahl an Auszeichnungen erhalten.Pro Jahr werden hier etwa 15.000 Patienten stationär und 120.000 Patienten ambulant behandelt. Der Träger ist die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die weltweit rund 900 medizinische Einrichtungen unterhält. Waldfriede ist unter anderem Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, im Deutschen Evangelischen Krankenhausverband e.V. (DEKV) und Kooperationspartner des adventistischen Krankenhausverbundes Advent Health in den USA.Das Krankenhaus ist Teil des Gesundheitsnetzwerks Waldfriede zu dem auch eine Tagesklinik, eine Sozialstation, eine Akademie für Gesundheits- und Krankenpflege, eine Servicegesellschaft, das Gesundheitszentrum „PrimaVita“, die Privatklinik Nikolassee und das „Desert Flower Center“ gehören. Das Netzwerk Waldfriede ist der vielfältigste Medizin- und Pflegeanbieter im Berliner Südwesten und mit rund 950 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Informationen: www.krankenhaus-waldfriede.de