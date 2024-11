„Kirche macht Schule“ − Imagefilm der Adventisten in der Schweiz

Im Imagefilm, der fünf Minuten dauert, kommen Lehrkräfte aus den beiden adventistischen Schulen in der deutschsprachigen Schweiz zu Wort:Zeitgleich wurde ein solches Video auch für die sieben adventistischen Privatschulen in Österreich veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Jc7oCYlNMcA Was im deutschsprachigen Raum 1896 in der Schweiz in einem kleinen Schloss im Kanton Bern oder weltweit betrachtet 1858 in Battle Creek, Michigan/USA, begann, entwickelte sich mit heute mehr als zwei Millionen Schülerinnen und Schülern in über 9.800 Schulen in fast 150 Ländern zum größten protestantische Bildungswerk der Welt.Im deutschsprachigen Raum sind es aktuell über 1.780 Schülerinnen und Schüler an 24 Standorten von Oranienburg/Deutschland über Zürich bis nach Wien. Zu den ältesten und größten Schulen zählt das Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt, mit derzeit ca. 790 Schülerinnen und Schülern, das 2025 sein 100-jähriges Bestehen feiern wird. Ebenfalls schon 70 Jahre besteht die adventistische Schule A bis Z in Zürich. Auch die kleinste Schule, wie derzeit noch die Privatschule A bis Z in Reinach/Kanton Aargau, ist Teil eines weltweiten Netzwerks engagierter Lehrkräfte und einer von christlichen Werten motivierten Pädagogik.Neben den allgemeinbildenden Schulen unterhalten die Adventisten in Deutschland die staatlich anerkannte Theologische Hochschule Friedensau bei Magdeburg. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können dort zehn B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit – belegt werden. Internet: www.thh-friedensau.de Die Adventisten in der deutschsprachigen Schweiz und in Österreich sind Träger des Ausbildungszentrums Schloss Bogenhofen in Sankt Peter am Hart in Oberösterreich. Hier befindet sich ein Oberstufenrealgymnasium mit Instrumentalunterricht, eine Ausbildungsstätte in Theologie und für ein Lehramtsstudium der Primarstufe sowie ein Sprachinstitut zum Erwerb qualifizierter Sprachkenntnisse in Hebräisch (Hebraicum), Griechisch (Graecum) und Deutsch als Fremdsprache. Internet: https://www.bogenhofen.at/de/ueber-uns/ „Jede Schule entwickelt an ihrem Standort ein eigenes Profil und macht ein passendes Angebot, mit dem sie in ihrem regionalen Umfeld auf Resonanz stößt“, teilt Christian Fischer, Abteilungsleiter für Erziehung und Bildung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland, mit. Vernetzt sind die Schulen in einem losen Verband in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der Maßnahmen zum Qualitätsmanagement und Weiterbildungen organisiert. In der Schweiz besteht zudem eine Vernetzung mit anderen christlichen Privatschulen durch die Initiative für Christliche Bildung ( www.icbs.ch ).„Unsere Bildungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum ergänzen und erweitern das öffentliche Schulsystem und leisten einen Beitrag zur Vielfalt der Schullandschaft“, erläutert Cornelia Dell’mour, Bildungsbeauftragte der Adventisten in der Deutschschweiz. „Wenn Kirchen keinen Beitrag zur Gesellschaft leisten, werden sie irrelevant und Bildung ist schon historisch gesehen immer ein bedeutsamer Beitrag gewesen. Wir wollen den Kindern und Jugendlichen an unseren Schulen unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem sozialen Hintergrund einen Wertekompass anbieten, der ihnen Orientierung in einer sich ständig verändernden Welt ermöglicht.“Zu den Webseiten der beiden adventistischen Schulen in der Deutschschweiz:Privatschule A bis Z in Zürich: https://www.privatschule-abisz.ch/ Privatschule A bis Z in Reinach/AG: https://www.privatschule-abisz.ch/reinach/ Verbund adventistischer Schulen in Deutschland (VaSiD): https://aww.info/ins-leben-starten/schule/vasid/ Adventistische Schulen in Österreich: https://www.adventisten.at/ueber-uns/taetigkeitsfelder/schulen/