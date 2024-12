„Jesus ist alter-nativ“: Weihnachtsansprache mit Kirchenpräsident Johannes Naether

„Wissen Sie noch, was Sie vor 40 Jahren zu Weihnachten geschenkt bekommen haben?“, so beginnt Pastor Johannes Naether seine Weihnachtsansprache. Er frage sich, welche Spuren seine bisher erlebten Weihnachtsfeiern in ihm hinterlassen hätten. „Warum fällt so ein herausragendes Fest wie Weihnachten so schnell aus unserer Erinnerung?“ Er zeigt einen Pullover, den er vor 40 Jahren zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und der symbolhaft dafür stehe, „dass wir den Sinn von Weihnachten nicht verlieren dürfen. Und den Sinn verknüpfe ich mit einer ‚Alter-native‘: Jesus Christus. Jesus ist ‚alter-nativ‘, weil er „anders geboren“ wurde“, so Naether. „Alter-nativ“ sei die wörtliche Übersetzung von „anders geboren“. Jesus sei aus der göttlichen Welt zu uns gekommen, aus einer ganz anderen, göttlichen Dimension. „Diese göttliche Dimension fasziniert mich deshalb, weil sie mich aus meinem Alltag heraushebt, aus meiner Tretmühle der Geschäftigkeit, sie mir eine Zuversicht, eine andere, eine ‚alter-native‘ Perspektive für mein Leben aufzeigt. Ich bin neugierig auf einen Gott, der sich als Kind offenbart – als Kind – und so eine Verbindung zu mir aufbaut und mir sagt: Gott und Mensch – wir gehören zusammen“, so beschrieb Johannes Naether den Sinn von Weihnachten.Der Glaube sei eine Beziehung zu Gott und ein Aufeinander zugehen. „Wäre das ein Geschenk, auf das Sie sich einlassen und über das Sie sich freuen würden?“, fragt er. Weihnachten sei das unwiderstehliche Angebot, einen fantastischen Gott kennenzulernen, der mehr als eine Weihnachtsüberraschung für unser Leben bereithält. „Feiern Sie Weihnachten, genießen Sie das gute Essen und das Beisammensein mit Familie und Freunden und vor allem: Feiern Sie die ‚Alter-Native‘ Jesus Christus – ein Geschenk, dass Sie so leicht nicht vergessen werden“, so Johannes Naether abschließend.Nach einem Segenswort von Pastor Werner Dullinger, Präsident des Süddeutschen Verbandes der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, wünscht Johannes Naether allen ein friedliches Weihnachtsfest und ein gesundes und zufriedenes Jahr 2025.Die Weihnachtsansprache kann auf YouTube angesehen werden: