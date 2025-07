Jahrhundertsommerfest auf der Marienhöhe in Darmstadt

„Die Marienhöhe ist ganz fest im Gewebe der Stadt verankert“, sagte der Kulturreferent der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Dr. Philipp Gutbrod, in seinem Grußwort beim Festakt. Er hob die Progressivität und Ganzheitlichkeit als Fundament des Schulzentrums hervor. „Die Marienhöhe hat es verstanden, Tradition und Innovation in Einklang zu bringen“, lobte auch Marie Kremer, die ein Grußwort des staatlichen Schulamts von Darmstadt überbrachte.Auf einem Teil des 40.000 Quadratmeter großen Campus des Schulzentrums wurden am Abend Live-Musik, Essensstände und weitere Attraktionen für die Besucher angeboten. Eine Tombola mit Losverkauf soll das geplante Bauprojekt eines Pausenpavillons für die Schüler fördern. In Kooperation mit den „Real Life Guys“ wurde in den Tagen vor dem Sommerfest eine Achterbahn vom neuen Unterrichtsgebäude zum alten Unterrichtsgebäude gebaut. Ein selbst erstellter Kurzfilm blickte auf „100 Jahre Marienhöhe“ zurück.Anlässlich der Feierlichkeiten wurde die neu erstellte Chronik „100 Jahre Marienhöhe“ vorgestellt und an ausgewählte kirchliche und städtische Verantwortungsträger ausgeteilt. In jahrelanger Recherchearbeit wurde die Geschichte der Marienhöhe in Wort und Bild rekonstruiert. Hauptverantwortlich waren dabei Stefanie Noack-Bürger, Dr. Christian Noack und Dr. Thomas Bürger. Zur Übersicht wurden die vergangenen hundert Jahre in sechs Abschnitte unterteilt und reichen von der Vorgeschichte über die Pionierzeit und einer Zeit ohne Schulbetrieb in die klassische Zeit, die Umbruchszeit und die Neuzeit. Elf Blickpunkte widmen sich mit historischen Fotos einzelnen Aspekten der Marienhöhe wie unter anderem den Marienkühen, romantischen Liebesgeschichten, lustigen Abistreichen, der Bibliothek oder dem Förderverein. Der Herausgeber ist das Schulzentrum Marienhöhe. Überist die Chronik gegen eine freiwillige Spende zu beziehen.Das 1924 als „Seminar Marienhöhe“ gegründete Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt hat seit 1950 ein staatlich anerkanntes Gymnasium. 1993 folgte die Realschule und 2010 die Grundschule. Das als gemeinnützige GmbH geführte Schulzentrum ist eine Einrichtung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland, verfügt über ein Internat und ist als „Gesundheitsfördernde Schule“ sowie „Schule für den Klimaschutz“ zertifiziert.Weitere Infos zum Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt auf https://marienhoehe.de Webseite zum 100-jährigen Jubiläum: https://100jahre.marienhoehe.de