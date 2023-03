Internetauftritt der Adventisten wurde neu gestaltet

Der bisherige Internetauftritt der Freikirche wurde vielfach als unübersichtlich und nicht mehr zeitgemäß kritisiert. Ein Team aus den deutschsprachigen Ländern hat die Website überarbeitet und an die veränderten Gewohnheiten der Internetnutzer angepasst.Das Ergebnis ist eine vereinfachte Struktur, ein neues Design und ein persönlicheres Erscheinungsbild. Die Freikirche will sich nicht als große, unpersönliche Organisation präsentieren, sondern stärker auf ihre Angebote hinweisen und mehr Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme bieten.Eine Rubrik der Website widmet sich häufig gestellten Fragen und Antworten rund um den adventistischen Glauben und die Freikirche. Ein Bereich für Kirchenmitglieder bietet alle wichtigen Informationen zu Veranstaltungen, Neuigkeiten oder auch Predigtpläne. In der neuen Rubrik „Auch nur Menschen“ erzählen Kirchenmitglieder aus verschiedenen Regionen ihre persönliche Geschichte. Das optische Erscheinungsbild ist in den drei deutschsprachigen Ländern identisch, die Inhalte sind auf die jeweilige Region abgestimmt.Weiteres unter www.adventisten.de