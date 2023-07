Internationales Pfadfinder Zeltlager europäischer Adventisten in Friedensau bei Magdeburg

Zu diesem 14. Internationalen Pfadfinder Camporee für Süd- und Westeuropa kommen über 2.700 Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Alter zwischen 12 und 15 Jahren aus 14 europäischen Ländern zusammen, um gemeinsam eine Woche lang voneinander zu lernen und Natur, Abenteuer, Pfadfinderaktivitäten und christlichen Glauben zu erleben. Hier werden auch neue Freundschaften über Ländergrenzen hinweg geknüpft. Etwa 300 Helferinnen und Helfer unterstützen sie dabei.Das Camporee-Programm bietet gemeinsame Musik, Theaterstücke, und Ansprachen. Eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter Workshops, Outdoor-Abenteuer und kreative Projekte ermöglichen es den Kindern und Jugendlichen, einander zu begegnen, eigene Gaben zu entdecken und zu teilen.Das Motto „FOLLOW ME | Share your story“ (Folge mir – Erzähl deine Geschichte) will die jungen Menschen ermutigen, Jesus als Vorbild zu betrachten und ihm auf seinem Weg zu folgen. Die Teilnehmenden sind eingeladen, ihre eigenen Geschichten zu teilen und christlichen Glauben ganz praktisch im Alltag auch für ihre Mitmenschen zu leben.Der Bundesleiter der Adventjugend Deutschland, Ruben Grieco, freut sich als Gastgeber auf diese Möglichkeit der internationalen Begegnung für Kinder und Jugendliche. So sei es für die Adventjugend in Deutschland eine besondere Freude und Ehre, zu diesem 14. Camporee als gastgebendes Land ausgewählt worden zu sein.Der Kanzler und Geschäftsführer der Anstalten Friedensau freut sich, dass der Campus nach 22 Jahren erneut das internationale Pfadfindercamporee begrüßen darf. „In Friedensau finden seit 1902 immer wieder Campmeetings statt. Dass diesmal Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus über 14 Ländern Europas dabei sind, unterstreicht auch die Internationalität der Hochschule, die gerne einen Beitrag dazu leistet, junge – und ältere - Menschen über Grenzen hinweg in Beziehung zu bringen und gemeinsam geteilte Werte wie Freundschaft, Internationalität, Naturverbundenheit und Glauben während dieses bunten und hoffentlich sturmfreien Events zu leben.“Die Adventjugend in Deutschland wurde 1903 als eigenständiger Jugendverband der evangelischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet. Der Jugendverband übt eine selbstverwaltete und eigenverantwortliche Tätigkeit im Rahmen der eigenen Jugendordnung aus. Die Arbeit richtet sich an 13.000 junge Menschen in den Bereichen Kinder, Pfadfinder, Jugend, Studierende und junge Erwachsene.Durch ihre Angebote im Bundesverband und in den Landesverbänden ist die Adventjugend ein aktiver Teil der freikirchlichen evangelischen Jugendarbeit. Auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene anderer Konfessions- und Glaubensrichtungen sind selbstverständlich Teil der Gemeinschaft. Die Adventjugend in Deutschland arbeitet eng mit den Landesverbänden undihren Teams für bundesweite und internationale Veranstaltungen und Möglichkeiten der Begegnung zusammen.Mehr Informationen über das Camporee hier