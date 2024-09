INSA-Umfrage zum Thema Ampel-Bundesregierung und Migration

Das ergab eine Umfrage des Markt- und Sozialforschungsinstituts INSA-Consulere (Erfurt) im Auftrag der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA (Wetzlar). Zwei von drei Bürgern (67 Prozent) trauen der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP keine Lösung zu. 14 Prozent antworteten mit „Weiß nicht“, neun Prozent machten keine Angabe.



Junge Erwachsene vertrauen noch eher auf die Kompetenz der Regierung in dieser Frage als ältere. Bei den 18- bis 29-Jährigen waren es 30 Prozent, bei den 50- bis 69-Jährigen nur 13 Prozent. In West- und Ostdeutschland ist die Skepsis dagegen etwa gleich weit verbreitet (19 Prozent gegenüber 17 Prozent), ebenso bei Männern und Frauen (20 Prozent gegenüber 17 Prozent).



Höhere Werte bei Angehörigen von Freikirchen und Muslimen



Unter den Angehörigen der christlichen Konfessionen trauen die Mitglieder von Freikirchen der Ampel-Regierung mit 30 Prozent deutlich häufiger eine Lösung zu als landeskirchliche Protestanten (21 Prozent) und Katholiken (17 Prozent). Bei den Muslimen teilen 40 Prozent dieses Zutrauen, bei den Konfessionslosen sind es zwölf Prozent.



Selbst unter den Wählern der Regierungsparteien glaubt weniger als die Hälfte, dass die Ampel-Koalition die Probleme und Herausforderungen rund um das Thema Migration lösen kann. Bei den Anhängern der SPD sind es 46 Prozent, bei denen der Grünen 36 Prozent und bei denen der FDP 23 Prozent. Unter den Sympathisanten der anderen Parteien teilen die Wähler der Linken mit 33 Prozent am häufigsten diese Zuversicht, gefolgt von den Parteigängern der CDU/CSU (17 Prozent), der AfD (neun Prozent) und des BSW (sechs Prozent).



Für die Erhebung wurden 2.010 Erwachsene im Zeitraum vom 6. bis 9. September befragt.



Über IDEA



Die 1970 gegründete Evangelische Nachrichtenagentur IDEA publiziert Nachrichten und Meinungen aus der christlichen Welt. Sie gibt mit IDEA das auflagenstärkste überregionale christliche Wochenmagazin in Deutschland heraus und informiert täglich auf idea.de. Außerdem verantwortet sie einen wochentäglichen Pressedienst, eine Fernsehsendung (IDEA TV) sowie den Podcast IDEALISTEN und die Videoserie KÖNIGSKINDER. Die IDEA-Gruppe umfasst zudem den Kongress Christlicher Führungskräfte (KCF) und die IDEA-Medienagentur zeichensetzen.

