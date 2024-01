Humanitäre Hilfe durch ADRA Ukraine

Kostiantyn Herasymov, Projektleiter bei ADRA Ukraine, erläutert, wie die Hilfsorganisation es ermöglicht, die Menschen in der Umgebung des am 6. Juni 2023 zerstörten Staudamms des Wasserkraftwerks Kachowka mit Trinkwasser zu versorgen: „Die Verflachung des Kachowka-Stausees infolge der Zerstörung machte es der Landwirtschaft in der Region unmöglich, Wasser zu erhalten. Auch die Bevölkerung verlor den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Selbst wenn der Wasserspiegel wieder ansteigt, wird das Wasser noch lange verschmutzt bleiben.“Die ADRA Projekte für die betroffene Region hätten unmittelbar nach der Zerstörung des Staudamms begonnen und umfassten die Evakuierung von Menschen, die Bereitstellung von Notunterkünften, die permanente Lieferung von Trinkwasser in Flaschen an knapp 4.000 Personen, Trinkwasseraufbereitungsanlagen, an denen die Bewohner ihre Flaschen füllen können, sowie das Bohren von Brunnen. Probleme bereiteten laut Herasymov der Beschuss des Einsatzgebietes durch russische Granaten und das Warten auf Teams zur Entfernung von nicht explodierter Munition.Freiwillige von ADRA Ukraine haben in einem der Schutzzentren in der Hauptstadt Kiew drei Arten von humanitären Paketen verteilt: Hygieneartikel, Winterpakete und Bettzeug. Sie wurden an Menschen mit Behinderungen, deren Betreuer, alleinerziehende Mütter und Menschen über 50 Jahre ausgegeben. Die Hilfe wurde vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland, der „Aktion Deutschland Hilft“ und der slowakischen Regierung geleistet.Gegenwärtig nutzen die Poliklinik Nr. 18 der Stadt Charkiw und die psychoneurologische Abteilung Oskil in der Region die beiden von der japanischen Regierung gespendeten Stromgeneratoren. Patienten und Ärzte könnten sich nun in diesen medizinischen Einrichtungen aufhalten, weil sie Wärme und Licht haben, unabhängig davon, ob es in ihrem Gebiet Stromprobleme gibt oder nicht.ADRA Ukraine wurde am 21. Februar 1993 vom Staat offiziell registriert und ist seitdem im Land tätig. Gegenwärtig arbeiten laut Hilfswerk bei ADRA Ukraine mehr als 350 Personen. Informationen in Englisch: https://www.adra.ua/en/ Partnerorganisationen von ADRA Ukraine sind: Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR), UN-Kinderhilfswerk (UNICEF), Deutsche humanitäre Hilfe, Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe, USAID, AID Canada, Canadian Foodgrains Bank, Ukraine Humanitarian Fund (UHF), Ministry of Foreign Affairs of Denmark (DANIDA), SlovakAid, Japan Platform, Unternehmen Atlas Copco, Elektronikhersteller KOA, französischer nationaler Zivilschutzverband (FNPC), südafrikanische Fluggesellschaft AIRLINK, TZU CHI Foundation in Taiwan, Hilfsorganisation humedica, Fernsehsender Hope TV Ukraine, weltweites ADRA Netzwerk, Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, protestantisch-niederländische kerk in actie sowie Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.