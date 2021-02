Hope TV überträgt ERF Mediensendereihe „ERF MenschGott“

„Wir freuen uns sehr, dass die vertrauensvolle Kooperation mit Hope Media nun auch in der Ausstrahlung vonaufihren Ausdruck findet. Ich hoffe, dass wir mit unseren Lebensgeschichten auch dort viele Menschen inspirieren und ermutigen können.“ so Ingo Marx, Leiter TV/Bewegtbild bei. Die Ausstrahlung des Formats aufsei die Fortsetzung einer partnerschaftlichen Kooperation zwischenund. (Hope Media). Aufgrund des Neubauprojektes am Wetzlarer Standort würden die Produktionskapazitäten vonin Alsbach-Hähnlein durch das Team vonregelmäßig für unterschiedliche Aufzeichnungen genutzt.Paulin Giurgi, Stellvertretender Geschäftsführer von Hope Media: „Gern haben wir ERF Medien während der Bauphase ihres neuen Medienhauses in den Studios von Hope Media aufgenommen. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Menschen Gott kennenlernen! Mit großer Freude nehmen wir daher die beliebte Talksendungin das Programm vonauf.“ Das Medienhaus vonsoll inklusive neuer TV-Studios Ende 2021 fertiggestellt werden.Ebenfalls neu im Februar an Bord des Moderationsteams beiist Jennifer Pepper. Die 36-Jährige hat sich bereits als Singer-Songwriterin einen Namen gemacht und bringt sich ab dem 11. Februar an der Seite von Moderator Marcus Walter ein.Ausstrahlungstermine fürauf: ab 7. Februar sonntags, 19.45 Uhr sowie Wiederholungen (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag). Alle Infos zum Programm unter: www.hopetv.de Der Sendergehört zur internationalen Senderfamilie, die 2003 in den USA gegründet wurde und aus mittlerweile 61 nationalen Sendern besteht.Mehr zur Sendereihe