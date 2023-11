Hope TV baut Programmangebot deutlich aus

„Unsere Zuschauer haben sich mehr und frische Sendungen gewünscht und weniger Wiederholungen“, so Paulin Giurgi, Vorstand Programme und Kommunikation bei Hope Media Europe e.V., dem Träger von Hope TV. „Diesem Wunsch kommen wir nach. Unser Ziel bis Ende 2025 ist es, zwanzig Stunden neue Inhalte pro Woche zu bieten.“Dank moderner Technologien und veränderter Produktionsprozesse sei es Hope TV möglich, das Programmangebot in Menge und Inhalt zu verbessern, teilte der Sender mit. Das neue Programm werde aktueller und abwechslungsreicher sein und Themen aus den Bereichen Glaube, Familie, Gesellschaft und Lebenshilfe abdecken.„Trotz der Vielzahl an technischen, organisatorischen und finanziellen Veränderungen, die so eine Programmerweiterung mit sich bringt, steht Jesus Christus bei Hope TV an erster Stelle“, betont Giurgi. „Wir wollen Menschen die Botschaft der Hoffnung vermitteln und ihnen zeigen, wie sie ein Leben mit Christus führen können.“Gleichzeitig erhält Hope TV ein neues, gestalterisch aufgefrischtes Senderlayout. Das überarbeitete Hope TV-Logo „behält dabei das Erbe der Fernsehmarke bei und interpretiert es neu. Es erhält damit ein modernes und zukunftsgerichtetes Auftreten und ein zeitgemäßes Markenimage“, so der Sender.Das das erweiterte Programmangebot sowie das neue Senderlayout werden in der Auftaktsendung „Das neue Hope TV – Mehr Hoffnung sehen“ am Donnerstag, 30.11. live um 20:15 Uhr vorgestellt.Mehr Informationen zur Auftaktsendung (inkl. Streamingmöglichkeit) und zum Programmangebot unter: https://hopetv.de/sendungen/das-neue-hope-tv Hope TV ist der Fernsehsender des Medienzentrums Hope Media Europe e.V. in Alsbach-Hähnlein bei Darmstadt. Es handelt sich um einen religiösen, christlichen Special-Interest-Fernsehsender mit den Schwerpunkten Information, Lebenshilfe, Kultur und Musik. Die Hauptthemen sind: Glaube, Familie, Bildung, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt.Der TV-Sender gehört zur internationalen Senderfamilie „Hope Channel“, die 2003 von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in den USA gegründet wurde und aus 67 nationalen Sendern weltweit besteht. Die Vision von Hope TV ist, Menschen neue Perspektiven für ein erfülltes, glückliches und hoffnungsvolles Leben zu eröffnen, persönliches Wachstum zu fördern und christliche Werte zu vermitteln. Dabei lädt Hope TV Menschen ein, die Bibel und den christlichen Glauben kennenzulernen, und begleitet sie dabei, unabhängig von Nationalität, Kultur, Sprache, Geschlecht oder Glaubensüberzeugung.