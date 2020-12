Heroes II – mit einer Bibelquiz-App den Helden der Bibel auf der Spur

Bereits 2013 habe „Heroes the Game“ mehr als 10 Millionen Minuten Interaktionen mit spannenden Geschichten aus der Bibel generiert. Heroes war ein Pionierspiel, das die Türen zu vielen anderen Spielen der Freikirche öffnete. Jetzt, 8 Jahren später, sei die Kirche und ihr offizieller Fernsehsender HopeTV, für eine Neuauflage von „Heroes II“ bereit. Das neue Spiel „Heroes II – The Bible Trivia Game“ könne im Apple App Store und im Google Play Store vorbestellt werden.Vor drei Jahren habe eine Studie über die am häufigsten bei Google gesuchten Begriffe im Zusammenhang mit der Bibel ergeben, so Neves. Alle 30 Tage würden weltweit mehr als 250.000 Google-Abfragen nach Bibelquiz, Bibelspielen und Bibelquiz durchgeführt. Die Studie habe auch gezeigt, dass von allen Spielgenres die Menschen mehr nach biblischen Quizfragen suchen als nach jeder anderen Art. So sei das Bibelspiel eine großartige Gelegenheit, über den größten Helden aller Zeiten in der Sprache zu sprechen, mit der sich Spieler (Gamer) beschäftigen und die sie verstünden: Jesus Christus.„Die Bibel ist das Gründungsdokument der westlichen Zivilisation, aber junge Menschen wissen heute mehr über die Comic-Geschichten als über die biblischen Geschichten“, so Sam Neves. „Heroes" sei ein Projekt, das diese neue visuelle Sprache durch ein Quizspiel spreche und diese alten Geschichten zu neuem Leben erwecke. Es sei wichtig, was mit diesen biblischen Helden geschehen ist, damit wir herausfinden können, was mit uns geschehen wird. In den letzten Jahren habe ein internationales Team daran gearbeitet, Heroes II als völlig neues Bibel-Quizspiel zu entwickeln.Die Spieler würden ihre Reise mit Adam und Eva, den ersten Helden, beginnen. Während die Helden Fragen über ihr Leben stellten, beginnen die Spieler Erfahrungspunkte zu sammeln. Je mehr „Erfahrungspunkte" ein Spieler habe, desto mehr Helden würden freigeschaltet. Die Spieler starteten mit dem ersten Buch der Bibel (Genesis) und endeten mit dem letzten Buch, der Offenbarung des Johannes. Jedes Spiel bestehe aus 12 Fragen und die Punktzahl hänge davon ab, wie schnell ein Spieler sie beantworten könne. Am Anfang seien die Fragen einfach, aber im weiteren Verlauf des Spiels würden die Fragen immer schwieriger.Heroes II werde in vier Sprachen erhältlich sein: Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Französisch. Es sei zu erwarten, dass kurz nach der Veröffentlichung neue Sprachen hinzukommen.Neben dem Spiel Heroes II im Jahr 2021 wird der Fernsehkanal HopeTV auch Bibelstudien anbieten. „Jeder Spieler wird durch die Heroes-Bibelstudien mit dem Titel „Die großen Fragen" inspiriert werden", sagt Vyacheslav Demyan, Vizepräsident von Hope Channel International. „Sie können www.hopebiblestudy.org besuchen, wo Bibelhelden antworten werden: „Was geschieht nach dem Tod?", „Ist Gott real?", „Wenn Gott gut ist, warum leiden wir dann?"... und viele andere schwierige Fragen". Auch eine Spielshow sei geplant. Sie soll auf HopeTV ausgestrahlt werden. Teams aus jeder christlichen Denomination oder Schule würden ermutigt, ihr Bibelwissen im Spiel zu testen.Kirchenleiter und Entwickler des Spiels hoffen, dass Heroes II Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen helfen werde, die erstaunlichen Geschichten aus der Bibel besser kennen zu lernen. „Wir wollen, dass alle erkennen, dass sie heute dazu berufen sind, Helden zu sein, genau wie diese Figuren aus der Vergangenheit", sagt Neves. „Grundsätzlich hoffen wir, dass das Spiel jeden Spieler dazu inspiriert, sein Leben Jesus anzuvertrauen, um ihm eines Tages von Angesicht zu Angesicht begegnen zu können.“Interessierte Spieler werden eingeladen, Betatester zu werden und ihr Abenteuer früher zu beginnen. Jeder könne sich unter https://heroesbibletrivia.org bewerben und das Team unter info@heroes.adventist.org kontaktieren.