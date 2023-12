Heilpädagogische Tagesstätte Neuburg/Donau zum dritten Mal ausgezeichnet

„Auch in diesem Jahr war das Projekt ein voller Erfolg“, berichtet Andrea Forster, Leiterin der Einrichtung. „Tanja Winkeljann und Isabella Maier durften als Vertreterinnen unserer Einrichtung die Auszeichnungsveranstaltung in München besuchen.“Es war bereits die dritte Teilnahme der Heilpädagogischen Tagesstätte am Projekt „ÖkoKids – KindertageseinRICHTUNG NACHHALTIGKEIT“. Nach zwei erfolgreichen Teilnahmen am Projekt „Ökokids“ machten sich die Erzieherinnen der heilpädagogischen Tagesstätte gemeinsam mit den Kindern auf den Weg in das nächste Projekt – in diesem Jahr unter dem Motto: „Vom Samen zur Pflanze, vom Korn zum Brot“.„Zunächst säten wir gemeinsam mit den Kindern verschiedene Weizenarten. Darunter waren Emmer, Hafer, Dinkel, Roggen, Weizen, Einkorn.“, erzählt die Erzieherin Tanja Winkeljann. „Gemeinsam mit den Kindern konnten wir beim Wachsen zusehen. Wir haben mit den Kindern besprochen, wie wir dem Korn beim Wachsen helfen können und haben gemeinsam das Beet gepflegt.“Nach erfolgreicher Ernte wurden die verschiedenen Getreidearten innerhalb der Gruppen bestimmt und überlegt, was man damit machen könnte. „Wir durften das Getreide selbst mahlen und haben uns dann leckere Semmeln gebacken.“, erzählt ein Kind der Einrichtung. Die Begeisterung war groß. Jedes Kind konnte genau beobachten, wie der Samen zur Pflanze wurde und wie das Korn zum Brot wurde. Das Getreide wurde per Hand gemahlen, und jedes Kind durfte sich eine eigene Semmel formen.Das Projekt war nicht nur bei der Jury erfolgreich, das Thema konnte in der Einrichtung kindgerecht aufgearbeitet werden und das Thema Nachhaltigkeit sei weiterhin präsent in der Einrichtung. Die Mitarbeitenden der Heilpädagogischen Tagesstätte freuen sich schon auf die nächste Runde „Ökokids“ und sind schon fleißig am Planen und Überlegen.Seit 13 Jahren zeichnet der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) mit Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz Kindertageseinrichtungen aus, die ein Bildungsprojekt zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit im Sinne des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans durchgeführt haben. Die Einrichtungen erhielten die diesjährige Auszeichnung im Rahmen von zwei Fachtagen in München und Nürnberg.Nähere Informationen zu „ÖkoKids“ und eine Liste der ausgezeichneten Kindertageseinrichtungen 2023 sind zu finden unter www.lbv.de/oekokids Die Heilpädagogische Tagesstätte (HTP) in Neuburg/Donau bietet Platz für 18 Kinder im Vorschulalter, die besonderen Förderbedarf haben und daher nicht optimal in einer Kindertagesstätte betreut werden können. Zielgruppe sind Kinder ab drei Jahren bis zum individuellen Schuleintritt. Weitere Informationen: https://hpt-neuburg.de/