"Global Youth Day" 2018 der Adventjugend

Die Aktionen seien so unterschiedlich wie die Jugendlichen selbst, schreibt das Europäische Medienzentrum der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten: Hilfe für Obdachlose, Blumen, die in Städten verteilt werden, Hilfe in Waisenhäusern, Aktionen für Flüchtlinge etc. Dieses Jahr gebe es einen besonderen Schwerpunkt: Es werde rund um die Welt Essen und Trinken an Bedürftige verteilt.Die Idee dieser Initiative: Acht Millionen adventistische Jugendliche werden weltweit zu sicht- und spürbaren Händen und Füßen Jesu, indem sie dem Beispiel des barmherzigen Samariters (Die Bibel, Lukasevangelium, Kapitel 10, Verse 25-37) folgen und sich für ihre Mitmenschen engagieren. Eine der Zielsetzungen der Initiative bestehe darin, dass die Jugendlichen Dienen als Lebensstil verstehen lernten, schreibt die Adventjugend in Deutschland.Das Projekt ist international und kann 23 Stunden lang online verfolgt werden. Es startet am 17. März, um 4:00 Uhr morgens, mitteleuropäischer Zeit und dauert bis 3:00 Uhr am Morgen des 18. März. Der „Global Youth Day“ 2018 startet auf den Fiji Inseln und den Abschluss bildet Maryland, in den USA.Hope Channel deutsch berichtet von 17:30 bis 19:00 Uhr live von den Aktionen in Teilen Mittel- und Südeuropas. Die Übertragung wird auf Englisch sein, damit sie überall auf der Welt verstanden werden kann.Aus dem Hope Channel Studio in Alsbach-Hähnlein bei Darmstadt wird die Sendung am frühen Abend live übertragen, wo auch die Koordination und technische Abwicklung für alle Studios weltweit und die stündlichen live-Sendungen der Global Youth Day Moderatoren stattfinden: www.hope-channel.de Promo-Video (auf Englisch): https://www.youtube.com/watch?v=lIuq7tS2mPI Livestream am 17. März 2018: https://www.globalyouthday.org/?lat=48.7264723&long=9.2367288&zoom=3 Facebook: https://www.facebook.com/GCYouthMinistriesGYD/ Twitter : #GlobalYouthDay oder #GYD18