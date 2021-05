Die Feinabstimmung im Universum und die Fähigkeit der Erde, allem Leben einen Wohnraum zu geben, beschäftigt seit langem die Wissenschaftler und Kosmologen. Der Naturforscher Isaac Newton meinte: „Wenn ich das Sonnensystem betrachte, sehe ich die Erde in der richtigen Entfernung von der Sonne, um die richtigen Mengen an Wärme und Licht zu erhalten",Aber die Faktoren, die menschliches Leben auf dem blauen Planeten ermöglichen, sind nicht auf die Höhe der Temperaturen oder das Vorhandensein von Wasser beschränkt. Elemente wie Rhythmen, Sauerstoff, Pflanzen, Tiere oder das Zusammenleben sind ebenfalls unverzichtbar für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen und wurden so gestaltet, dass sie den Bedürfnissen des Menschen entsprechen. So ist es im ersten Kapitel des Bibelbuches Genesis zu lesen.Am 15. Mai präsentiert die Gesundheitsabteilung der transnationalen Kirchenleitung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten (EUD) in der Region West- und Südeuropa einen 45-minütigen Dokumentarfilm mit dem Titel „Gesundheit durch Design". Gemeinsam mit Beiträgen der Kommunikationsabteilung und der europäischen Niederlassung des Geowissenschaftlichen Forschungsinstituts (GRI) beleuchtet dieser Film die Bedeutung jedes Schöpfungstages für Pflanzen, Tiere und Menschen.Anlässlich des sogenannten „Gesundheitssabbats 2021“ sei dieses Video eine einzigartige Gelegenheit, „sich an die Grundlagen unseres Lebens, unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens zu erinnern“, so die Leiterin der EUD-Gesundheitsabteilung Valerie Dufour. Dazu wird das Video "Health by Design" aus mehreren Ländern und in mehreren Sprachen über die Fernsehsender von Hope TV, die Website und soziale Medien ausgestrahlt.Zum deutschen Trailer: https://vimeo.com/540244140/84d4280b8d