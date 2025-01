Gemeinsam für Gesundheit – Netzwerk für adventistische Gesundheitsexperten in Deutschland

Kostenfreie Präsenz auf einer interaktiven Landkarte;

dauerhafte Präsenz auf der Websitedvg-online.deund in der DVG-App;

In einem Beitrag in der adventistischen Kirchenzeitschrift Adventisten heute (Ausgabe Januar 2025) beschreibt Sara Salazar Winter, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des DVG, die Absichten und Ziele, die mit dem zu gründenden „Netzwerk Adventistische Gesundheitsdienste in Deutschland“ verbunden sind. Zum Netzwerk eingeladen seien alle, die von der Kraft ganzheitlicher Gesundheitsprinzipien überzeugt seien und diese in ihrer täglichen Arbeit leben und weiterzugeben wollten. Das Angebot richte sich sowohl an Einzelpersonen, Praxisinhaber als auch an Organisationen, die im Gesundheitswesen tätig seien.Freiberufliche Gesundheitsexperten oder Inhaber einer Praxis profitierten laut DVG von diesen Vorteilen:Für adventistische Organisationen und Vereine im Gesundheitssektor nennt der DVG diese Vorteile einer Mitgliedschaft im Netzwerk:Die Anmeldung zum Netzwerk ist unter diesem Link möglich: dvg-online.de/gesundheitsdienste/anmeldung-netzwerk Für Arztpraxen und Patienten hat der DVG Informationsmaterialen zur Krankheitsprävention entwickelt. Sie stehen für mehrere Fachrichtungen zur Auswahl und vermitteln „einfache, aber wirkungsvolle Maßnahmen zur Vorbeugung – denn ein gesunder Lebensstil beginnt oft mit kleinen Schritten“, so der DVG. Sie können hier bestellt werden: dvg-online.de/gesundheitsdienste/praxis-materialien Der DVG hat eine Communi-App herausgebracht, die die Information, Kommunikation und Vernetzung erleichtern soll. Sie ist kostenfrei erhältlich im Google-Playstore und im App Store von Apple Seit 1899 fördert der DVG die Gesundheit auf Basis eines ganzheitlichen Menschenbildes in den Bereichen körperliche Gesundheit, geistig-seelische Gesundheit, soziale Beziehungen und spirituelles Leben. Er wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland getragen und hat seinen Verwaltungssitz in Ostfildern. Weitere Informationen gibt es unter www.dvg-online.de