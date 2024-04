Galina Stele neue Leiterin der Abteilung Frauen der adventistischen Weltkirchenleitung

„Es ist ein großes Privileg und eine Ehre für mich, zur Leiterin Abteilung Frauen der Weltkirchenleitung gewählt zu werden“, sagte Stele nach der Wahl. „Die adventistische Kirche ist gesegnet mit wunderbaren, talentierten und engagierten Frauen. Ich werde eure Gebete brauchen, um mit Gottes Gnade das reiche Erbe der Abteilung Frauen fortzuführen und die Arbeit der Kirche voranzubringen.“ Galina Stele tritt die Nachfolge von Heather-Dawn Small an, die am 2. Januar verstorben ist (siehe APD-Meldung: Leiterin der Abteilung Frauen der adventistischen Weltkirchenleitung gestorben ).Galina Stele war im Oktober 2023 zur stellvertretenden Leiterin der Abteilung Frauen gewählt worden. Zuvor hatte sie seit 2012 im Büro für Archive, Statistik und Forschung der adventistischen Weltkirchenleitung gearbeitet. Die in der Russischen Föderation geborene Stele hat bereits in verschiedenen Positionen für die adventistische Kirche gearbeitet, unter anderem als Theologieprofessorin an der Hochschule Zaoksky in Russland, als Koordinatorin und Chefredakteurin einer kirchlichen Zeitschrift für Ehepartner von Pastoren und als Direktorin des Instituts für Missiologie der teilkontinentalen adventistischen Kirchenleitung für die Länder der ehemaligen Sowjetunion. Im Jahr 1996 war sie die erste Frau, die an der adventistischen Andrews University (Berrien Springs, US-Bundesstaat Michigan) einen Doktortitel im Fachgebiet Praktische Theologie erlangte.Ihr besonderes Interesse gilt der Forschung am Menschen, der Arbeit mit Kleingruppen, der Integration und dem Zugehörigkeitsgefühl von Kirchenmitgliedern und Jugendlichen sowie Themen rund um die Familie. Sie ist eine gefragte Rednerin u. a. bei Frauen- und Jugendkongressen. „Ihre praxisorientierte Theologie, ihre Vorliebe für gründliches Bibelstudium und ihre Liebe zu kleinen Gruppen werden gut zu den Zielen, Aufgaben und Ressourcen der Frauenarbeit passen. Ihr Organisationstalent und ihre Führungsqualitäten sind bereits jetzt ein Segen für unsere weltweite Kirche“, so die Abteilung Frauen der adventistischen Weltkirchenleitung in einem Statement.In ihrer Freizeit liest und schreibt Galina Stele gerne, arbeitet im Garten, kocht, setzt Puzzles zusammen und verbringt Zeit mit ihrer Familie. Dr. Galina Stele ist mit Dr. Artur Stele, einem Vizepräsidenten der adventistischen Weltkirchenleitung, verheiratet. Sie haben einen Sohn und einen Enkel.Die Abteilung Frauen der adventistischen Weltkirchenleitung wurde 1990 gegründet und will adventistische Frauen auf ihrem Weg als Christen und Mitglieder der weltweiten adventistischen Kirche unterstützen, ausbilden und ermutigen. In den regionalen adventistischen Kirchenverwaltungen gibt es ebenfalls entsprechende Abteilungen oder Beauftragte.