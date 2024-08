Friedensauer Studierende übergaben Spenden aus dem „Waldlauf für den guten Zweck“

Am 21. April 2024 fand der Benefizlauf statt und am 20. August 2024 konnte der Spendenscheck an die Bürgermeisterin der Stadt Möckern, Doreen Krüger, vor dem Rathaus in Möckern überreicht werden. Mit dabei Landrat Dr. Steffen Burchhardt, Schirmherr des Waldlaufes und aktiver Unterstützer der studentischen Initiative. Die federführende Organisatorin des Waldlaufs in Friedensau, Kathrin Taraba, konnte eine Spende in Höhe von 5.750 Euro übergeben. Das Geld fließt in die Anschaffung von Uniformjacken für die Kinder- und Jugendfeuerwehr Möckern. Diese wurden bereits am 10. August während des Feuerwehr-Zeltlagers ausgegeben, teilte Andrea Cramer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Theologischen Hochschule Friedensau mit.Insgesamt beteiligten sich 102 Läuferinnen und Läufer am nunmehr achten „Waldlauf für den guten Zweck“. Mit dabei Landrat Dr. Steffen Burchhardt, der Rektor der Hochschule Professor Dr. Roland Fischer, der Dekan des Fachbereichs Christliches Sozialwesen Professor Dr. Thomas Spiegler und Kanzler Tobias Koch sowie Studierende, Senioren, Friedensauer Einwohner, Kinder und Jugendliche. Sie bewältigten zusammen 703 Runden, was etwa 800 km entspricht.Der neunte „Waldlauf für den guten Zweck“ findet am 27. April 2025 in Friedensau statt. Projektvorschläge für den Spendenzweck 2025 werden bereits jetzt gern entgegengenommen: https://www.thh-friedensau.de/spenden/waldlauf/ Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können zehn Bachelor- (B.A). und Master-Studiengänge (M.A.), zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit, in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie belegt werden. Mehr als 40 Nationen sind unter den Studierenden und Lehrenden vertreten.Der Ort Friedensau, etwa 35 Kilometer östlich von Magdeburg gelegen, wurde 1899 gegründet und feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Friedensau wurde 1920 eine eigenständige politische Gemeinde. Mit der Gebietsreform von 2002 verlor Friedensau seine Selbständigkeit und wurde Ortsteil der Stadt Möckern im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt. Friedensau hat rund 500 Einwohner.