Fernsehsender HopeTV vor Ort in Münchener Kirchengemeinden

Zweimal im Jahr gehörten diesezu den Highlights für das, so Paulin Giurgi, Vorstand Kommunikation und Marketing von.. „Wir freuen uns, mit einem bunten Programm für Jung und Alt, die Zuschauer und Zuhörer unserer Programme und Teilnehmer der Fernkurse in den jeweiligen Regionen zu treffen.“Bei der streng nach der 3G-Regelung durchgeführten Veranstaltung am Nachmittag stellte das Team in Art und Weise der beliebten Sendereihedie einzelnen Säulen des Mediendienstesvor. Dazu gehören das, das bereits seit 1948 die unterschiedlichsten Glaubensfernkurse kostenlos anbietet und mit insgesamt 7 Mitarbeitenden betreut.Diewurde 1964 als Blindenhörbücherei der Stimme der Hoffnung ins Leben gerufen. Heute betreut sie über 630 Blinde und sehbehinderte Menschen mit Hörbüchern, Zeitschriften und gelesenen Andachten.Im März 2009 ging der 24-Stunden-Fernsehkanal unter dem Namenan den Start. Seitdem sendet der zur internationalengehörende Sender rund um die Uhr. Zum 10-jährigen Jubiläum wurde der Name ingeändert, da ein Jahr zuvor die Marke „“ als Name für alle Angebote des Medienzentrum in Alsbach-Hähnlein eingeführt wurde. Heute istdeutschlandweit im Kabelnetz, per Satellit und im Internet zu empfangen.Nach der Vorstellung der einzelnen Bereiche und Projekte von Hope Media waren die Anwesenden eingeladen, das Präsentierte in Form eines lockeren Quiz wiederzugeben. Aus vier Gruppen gewann diejenige Gruppe mit der höchsten Durchschnittsziffer der richtigen Antworten. Als Preis gab es für jeden Teilnehmer der Gewinnergruppe eine. Beim ausgiebigen Kuchenbuffet standen die Team-Mitglieder vonanschließend den Fragen und Anliegen der Besucher bereitwillig Rede und Antwort.Als einer der ersten christlichen Radiosender in Deutschland, nahm dieim Jahr 1948 ihre Arbeit auf. Heute kannEurope auf über 72 Jahre zurückblicken. Inzwischen ist daraus ein modernes Medienzentrum in Alsbach-Hähnlein bei Frankfurt am Main geworden.Weitere Informationen zu Angeboten vonunter: https://hopemedia.eu/