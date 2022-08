Europäischer Jugendkongress der Adventisten in Lahti/Finnland

Der Adventist Youth Congress (AYC) steht unter dem Motto „plug in“ (sich verbinden). Die Organisatoren wollen den Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Kongress eine Möglichkeit bieten, „sich mit Gott zu verbinden und mit ihren Freunden auftanken zu können“.„AYC ist der perfekte Ort, um mit anderen jungen Christen in Kontakt zu treten, unseren Glauben gemeinsam zu feiern und zu teilen, auf unserem persönlichen spirituellen Weg gestärkt und motiviert zu werden und herausgefordert zu werden, in unseren Gemeinden und unserer Umgebung etwas zu bewirken“, so die Veranstalter.An den Programmen kann man auch online teilnehmen und die Jugendlichen können eine Kongress-App herunterladen. Untergebracht sind die Teilnehmenden in Schulen der Stadt Lahti und schlafen in den mitgebrachten Schlafsäcken. Die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen. Die Jugendlichen haben auch täglich die Möglichkeit, sich in der „Sauna village“ (im Saunadorf) fit zu halten.Das Programm sieht Veranstaltungen im Plenum morgens und abends vor, dazu Workshops, Gebetsgruppen, Kleingruppen, eine Schnitzeljagd sowie am 5. August einen Sponsorenlauf der Jugendlichen im Hafen von Lahti für das Hilfswerk ADRA Finnland. Damit soll ein Projekt unterstützt werden, das dazu beiträgt, die soziale Ausgrenzung von benachteiligten Jugendlichen in Finnland abzubauen.Mehr Informationen (auf Englisch): https://aycongress.org/