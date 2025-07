Erton Köhler neuer Präsident der adventistischen Weltkirchenleitung

„Bevor ich etwas anderes sage, möchte ich euch mitteilen, dass ich mit gestärktem Vertrauen in Gott und in die Kirche voranschreiten werde“, sagte Köhler sichtlich bewegt. In seiner kurzen Ansprache betonte er die Bedeutung der Gemeinschaft mit Gott, der Einheit, der Identität und der Mission.Erton C. Köhler (geb. 1969) war zuletzt Exekutivsekretär der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung). Zu seinen Aufgaben gehörte unter anderem die Tätigkeit als Berater für das Büro für Adventistische Mission, das Büro für Archive, Statistik und Forschung sowie das Institut für Weltmission.Köhler wurde im Süden Brasiliens geboren und wuchs mit dem Wunsch auf, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, der als adventistischer Pastor tätig war. Köhler schloss 1989 sein Bachelorstudium in Theologie am Adventist Teaching Institute (heute Brazilian Adventist University) ab und erwarb 2008 an derselben Hochschule einen Masterabschluss in Pastoraltheologie.Von 1990 bis 1994 war Köhler als Pastor einer örtlichen Adventgemeinde in São Paulo tätig. 1995 wurde er zum Leiter der Jugendarbeit der Rio Grande do Sul-Vereinigung gewählt, 1998 wurde er Leiter der Jugendarbeit des Nordost-Brasilien-Verbandes. Im Juli 2002 kehrte Köhler zur Rio Grande do Sul-Vereinigung zurück, wo er zuvor tätig gewesen war, um dort das Amt des Exekutivsekretärs zu übernehmen. Im folgenden Jahr wurde er zum Leiter der Jugendarbeit für die acht Länder der Südamerikanischen Division gewählt. Nach vier Jahren als Jugendleiter wurde er 2007 Präsident der Südamerikanischen Division.Köhler ist mit Adriene Marques, einer Krankenschwester, verheiratet. Sie haben zwei Kinder.Der Nominierungsausschuss besteht aus 277 Delegierten aus allen Weltregionen. Jede teilkontinentale Kirchenleitung (Division) wählt eine Anzahl von Ausschussmitgliedern entsprechend der Anzahl ihrer Kirchenmitglieder. Die teilkontinentale Kirchenleitung für Mittel- und Südeuropa (Intereuropäische Division), zu der Deutschland gehört, wählte 9 Ausschussmitglieder. Seine Aufgabe ist die Erarbeitung von Wahlvorschlägen für die zu wählenden Positionen der adventistischen Weltkirchenleitung.Einen Tag zuvor wurde die 62. Generalkonferenz-Vollversammlung (Weltsynode) feierlich eröffnet. Zur Eröffnung sprach neben dem bisherigen Präsidenten der Weltkirchenleitung, Ted Wilson und anderen auch der langjährige, international bekannte Evangelist Mark Finley. Mehrfach wurde die Bedeutung der Bibel als Grundlage des adventistischen Glaubens hervorgehoben.Der bisherige Präsident der Generalkonferenz, Ted Wilson, trug einen Bericht mit vielen Videoclips vor, der Schlaglichter der Arbeit der Kirche auf dem Gebiet der Verkündigung und des sozialen Engagements zeigte.Bei der ersten Geschäftssitzung am Nachmittag ging es darum, die vorgelegte Agenda der Weltsynode zu akzeptieren. Während der Sitzung der Nachmittagssitzung am 3. Juli 2025 auf der Generalkonferenz (GC) 2025 in St. Louis, Missouri, stellte ein Delegierter den Antrag, eine Überprüfung und Diskussion der Erklärung der GC aus dem Jahr 2015 zum Thema Impfungen auf die Tagesordnung zu setzen. Die anwesenden Delegierten stimmten nach einer längeren Aussprache mit 1662 zu 310 Stimmen gegen den Antrag. Auch eine erneuter Antrag auf Befassung mit dem Impfstatement einen Tag später wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Die Erklärung sieht Impfungen positiv und empfiehlt sie bei Bedarf, stellt aber auch die persönliche Entscheidungsfreiheit heraus, ob man sich impfen lassen möchte oder nicht. Die Erklärung wurde im Oktober 2021 im Zuge der Coronavirus-Pandemie noch einmal bekräftigt. Der korrekte Originalwortlaut der Erklärung von 2015 findet sich unter https://gc.adventist.org/official-statements/immunization/ Die Delegierten stimmten auch für die Aufnahme von insgesamt 11 neu gebildeten adventistischen Gebietskörperschaften (Verbände) aus Afrika, Lateinamerika und Asien und stellten damit sicher, dass die Delegierten aus diesen Regionen stimmberechtigt sind.Weitere Informationen über die diesjährige Weltsynode der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gibt es unter https://www.gcsession.org/ darunter auch der Live-Stream unter https://www.gcsession.org/live/ In deutscher Sprache wird ein täglicher Video-Report vor Ort erstellt. Er wird täglich um 19 Uhr (MESZ) auf dem YouTube-Kanal der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland veröffentlicht und enthält Eindrücke vom Tagungsort, Interviews mit Delegierten, Stimmen zur Atmosphäre und Berichte zu wichtigen Entscheidungen, die auf der Weltsynode getroffen wurden. YouTube-Kanal: www.youtube.com/@adventistenDE , siehe auch QR-Code.