Erster Intereuropäischer Vision Song Contest der Adventisten
Ende Oktober fand zum ersten Mal der Intereuropäische Vision Song Contest der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten statt. Sieben Länder aus West- und Südeuropa nahmen daran teil. Als Siegerlied wurde der Beitrag „Send me“ aus Portugal gekürt.
www.youtube.com/watch?v=IpfnsjjBQMI
Talente entdecken und fördern
Laut den Verantwortlichen zielen der Intereuropäische Vision Song Contest und die jeweils vorangehenden nationalen Musikwettbewerbe darauf ab, Talente auf dem Gebiet der Musik zu entdecken und zu fördern. Auch im kommenden Jahr plant die Adventjugend in Deutschland einen nationalen Musikwettbewerb, dessen Gewinner wieder bei einem europäischen Vision Song Contest teilnehmen würde.
Bereits seit 2020 organisiert die teilkontinentale Kirchenleitung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Nord- und Osteuropa (Transeuropäische Division, TED, Sitz in St. Albans/England) einen Vision Song Contest. In diesem Jahr übernahm die teilkontinentale Kirchenleitung der Adventisten in Mittel- und Südeuropa (Intereuropäische Division, EUD, Sitz in Bern/Schweiz) diese Idee für ihre Region.
Adventjugend Deutschland
Die Adventjugend Deutschland (AJD) ist der eigenständige Jugendverband der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland. Er betreut rund 13.000 Kinder, Pfadfinder/innen, Teenager, Jugendliche, junge Erwachsene und Studierende in regionalen Gruppen und durch überregionale Veranstaltungen. Informationen unter www.adventjugend.de.