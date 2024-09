Erneuerbare Energie für adventistisches Gesundheitssystem in den USA

„AdventHealth“ ist ein gemeinnütziges Gesundheitssystem der Siebenten-Tags-Adventisten mit Hauptsitz in Altamonte Springs, Florida, und der größte gemeinnützige protestantische Gesundheitsdienstleister in den USA. „AdventHealth“, beschäftigt in neun US-Bundesstaaten mehr als 92.000 Fachkräfte in Arztpraxen, Krankenhäusern, ambulanten Kliniken, Pflegeeinrichtungen, häuslichen Pflegediensten und Hospizzentren.



Die Vereinbarung zwischen „AdventHealth“ und dem Solarunternehmen Stafford Solar, LLC, werde dazu führen, dass das Stafford-Solar-Projekt jährlich 637.000 Megawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien liefert, berichtet „AdventHealth“. Nach einer Berechnung der US-Umweltbehörde EPA entspreche diese Strommenge dem jährlichen Stromverbrauch von über 87.000 Haushalten.



Als Unterzeichner des U.S. Health and Human Services Health Sector Climate Pledge habe sich „AdventHealth“ dazu verpflichtet, die Kohlenstoffemissionen aufgrund von Emissionen aus dem Betrieb vor Ort und eingekauftem Strom bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren.

