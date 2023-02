Erdbeben in der Türkei und in Syrien: Nothilfe von ADRA ist angelaufen

Der Landesdirektor von ADRA Syrien, Nagi Khalil, bestätigte am Morgen des 6. Februar: „ADRA Syrien hat zwei Büros in Aleppo und Latakia und unsere Teams sind vor Ort, um die Lage zu beurteilen. Wir schicken zusätzliche Mitarbeiter aus Damaskus, um unsere Teams in Aleppo und Latakia zu unterstützen.“ Die ADRA-Helfer berichten von kaltem, regnerischem Wetter, was die Lage für die Überlebenden weiter verschärfe, teilt ADRA Deutschland ergänzend mit. Die Menschen bräuchten jetzt Schutz vor der Witterung, Unterkünfte, Decken, Taschenlampen, Lebensmittel und Wasser.IBAN: DE87 6602 0500 0007 7040 00SWIFT/BIC: BFSWDE33KRLBank für SozialwirtschaftOnline über https://adra.de/spenden/?fb_item_id=55437 Spendenstichwort: Erdbeben Türkei und Syrien