England: Internationales adventistisches Malbuch für Erwachsene

Anfang Januar veröffentlichte die Abteilung Frauen der teilkontinentalen Kirchenleitung der Siebenten-Tags-Adventisten in Nord- und Südosteuropa (TED) ein Malbuch vornehmlich für Erwachsene. Es trägt den Titel „Malbuch - Frauen in der Bibel und ich“ („Colouring book - Women in the Bible and Me“) und wurde von Künstlern aus drei verschiedenen Ländern gestaltet. Das Malbuch basiert auf dem gleichnamigen Studienheft „Women in the Bible and Me“ und soll helfen, beim Bibelstudium die eigene Kreativität zu wecken, berichtete die Kommunikationsabteilung der TED (tedNEWS).



Das Malbuch ist eine Ergänzung zu den 14 Lektionen von „Women in the Bible and Me“, die von der adventistischen Weltkirchenleitung herausgeben wurden. Die Lektionen beschäftigen sich mit Frauen der Bibel wie beispielsweise Debora, Hanna, Maria und anderen. Diese Studieneinheiten können einzeln oder in Kleingruppen im Rahmen des Bibelstudiums genutzt werden. „Das gleichzeitige Zuhören und Anmalen hilft, beide Gehirnhälften zu nutzen, was viele Vorteile hat", so Clair Sanches-Schutte, Leiterin der Abteilung Frauen und Kinder der TED. Ausmalen könne helfen, Stress und Ängste abzubauen, Kreativität zu entfalten sowie sich zu fokussieren. Das Buch würde sogar von Männern rezipiert, so Sanches-Schutte weiter.



Trend: Malbücher für Erwachsene



„Kreative Farbgestaltung kann uns auch helfen, als Christen spirituell zu wachsen. Wenn man malt und darüber nachdenkt, was man malt, kann dies eine ganz neue Welt des Bibelstudiums eröffnen. Es kann dabei helfen, sich auf das zu konzentrieren, was man gelesen hat und was man hört.“ Damit nimmt Sanches-Schutte Bezug auf einen neuen Trend, der in den letzten Jahren in den USA, Großbritannien und Frankreich aufgekommen ist. „Adult Coloring“ heißt das Phänomen, bei dem Erwachsene Malbücher gestalten: gegen Stress und zur Entspannung. Damit ist gleichzeitig auch ein neuer Absatzmarkt erschlossen worden: Unter den 100 meistverkauften deutschen Büchern des Onlinehändlers Amazon befänden sich zehn Malbücher für Erwachsene, teilte die Zeit mit.

