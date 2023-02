Durch Gerechtigkeit zu Frieden und Sicherheit

Zum zweiten Mal beteiligte sich die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern an den Gebeten für den Frieden während der 59. Münchener Sicherheitskonferenz 2023. Die einzelnen Gebetszeiten vom 17.–19. Februar wurden in der Bürgersaalkirche München von Orden, Hilfswerken, geistlichen Gemeinschaften, Kirchen der ACK München, Vereinen und Initiativen gestaltet.



Während auf der 59. Münchener Sicherheitskonferenz im Hotel „Bayerischer Hof“ Politiker aus aller Welt vom 17.-19.02.2023 über aktuelle Themen der globalen Sicherheitspolitik diskutierten, begleiteten einen Straßenblock weiter unterschiedliche Initiativen dieses internationale Treffen mit Gebeten für den Frieden und Geschwisterlichkeit. Unter dem Motto: „Beten für den Frieden“ gestalteten Kirchen der ACK München, Hilfswerke, Vereine und geistliche Gemeinschaften jeweils eine Stunde der Besinnung, Meditation und des Gebets. Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern übernahm ein Segment am Freitagnachmittag von 15 – 16 Uhr.



Gerechtigkeit – Frieden - Sicherheit



In seiner kurzen Andacht über einen Bibeltext aus Jesaja 32,17 sprach Pastor Eric Hensel, München, von einer „heilsamen Spirale“ aus Frieden und Gerechtigkeit. Dabei seien Friede und Sicherheit das Ergebnis von Gerechtigkeit. Würde diese Spirale jedoch in ihr Gegenteil verkehrt, so würde sie zu einem Teufelskreis aus Ungerechtigkeit und Krieg. „Wie also Frieden schaffen?“ fragte Hensel die Zuhörenden. Aus der Wortwurzel des hebräischen Begriffes Shalom entwickelte er seine Antwort. So gehörten „Vollständigkeit“ und „Erfüllung“ ebenso unter diesen Begriff, wie „friedfertig sein“, „erstatten“ und „wiederherstellen“. „Ich lade uns ein, „Frieden“ mal unter dem Blick der „Vollständigkeit“, der „Fülle“ und der „Vervollständigung“ zu denken“, so der Theologe. Gestaltet wurde diese einstündige Friedensandacht mit Liedmeditationen, Fürbitten und Querflötenmeditationen von Franz Fink, emeritierter Dozent der Dommusikhochschule Regensburg.



Beten für den Frieden



Das Gebet zur Münchener Sicherheitskonferenz „Beten für den Frieden“ ist eine Kooperation der Abteilung Weltkirche mit dem Fachbereich Stadtpastoral, dem Fachbereich Flughafenpastoral, sowie den Orden und Geistlichen Gemeinschaften der Erzdiözese München und Freising. Neben der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten beteiligten sich u.a. das Hilfswerk Miserior, der Christliche Verein junger Menschen (CVJM), die evangelische, die katholische und die serbisch-orthodoxe Kirche und die internationale katholische Organisation der Friedensbewegung pax christi.