Dr. Igor Lorencin, Neutestamentler an der Theologischen Hochschule Friedensau, zum Professor ernannt

Dies teilte Andrea Cramer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der ThHF, in einer Pressemitteilung mit. Prof. Dr. Igor Lorencin lehrt bereits seit 2015 das Fach Neues Testament am Fachbereich Theologie der Hochschule. Er habilitierte 2024 an der Debreceni Református Hittudományi Egyetem (Debrecen Reformed Theological University) in Ungarn.Igor Lorencin wurde 1973 in Sisak (Kroatien) geboren. Das Abitur legte er 1992 in Belgrad ab. Sein akademischer Lebenslauf ist international und begann mit dem Theologiestudium in Deutschland, das er von 1994 bis 1999 an der Theologischen Hochschule Friedensau absol-vierte und mit dem Diplom abschloss. Anschließend setzte er seine Studien in den USA an der Andrews University in Berrien Springs, Michigan, fort. Er schrieb dort zum Thema „Hospitality Versus Patronage: An Investigation of Social Dynamics in the Third Epistle of John“ seine Dissertation. Er erwarb sich damit ein Philosophical Doctorate (Ph.D.).Praktische Erfahrungen sammelte er von 2003 bis 2007 als Pastor der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Elk Grove Village, Chicago (Illinois, USA). Danach wurde er als Senior Pastor nach Zagreb (Kroatien) berufen und übernahm von 2007 bis 2011 zusätzlich Aufgaben als Dozent in Maruševec (Kroatien) und Belgrad (Serbien) an den jeweiligen adventistischen theologischen Hochschulen. Von 2011 bis 2013 war er Prodekan am Adriatic Union College in Maruševec (Kroatien), von 2012 bis 2015 deren Dekan. 2015 wurde er als Dozent für Neues Testament an die Theologische Hochschule Friedensau berufen. Er habilitierte zum Thema „Naherwartung und ritualisiertes Hoffen der Urgemeinde: Die tragende Rolle der christlichen Rituale im Zuge der Parusieverzögerung“ an der Debrecen Reformed Theological University. Damit war der Weg frei für seine Bewerbung zu einer Professur für Neues Testament, die er erfolgreich abschloss. Die Liste seiner akademischen Veröffentlichungen ist vielfältig und kann auf der Hochschulwebseite gelesen werden: www.thh-friedensau.de/mitarbeiter/igor-lorencin/ Seine Expertise in Forschung und Lehre bezieht sich auf die neutestamentlichen Bücher, insbesondere auf das Buch der „Offenbarung“, und auf neutestamentliches Griechisch – in diesen Fächern unterrichtet er an der Theologischen Hochschule. Igor Lorencin ist ordinierter Pastor der Freikirche der Siebenten-Tags Adventisten. Er gibt seine Forschungsergebnisse und Erfahrungen deutschlandweit in den adventistischen Kirchengemeinden weiter. Er lebt mit seiner Ehefrau Milana auf dem Hochschulcampus in Friedensau.Der Ort Friedensau wurde 1899 gegründet und feierte 2024 sein 125-jähriges Bestehen. Der große, öffentliche Festakt dazu fand am 19. Oktober statt (siehe APD-Meldung www.apd.info/news/2024/10/21/125-jahre-friedensau-festakt-und-gottesdienst-zum-jubil%C3%A4um ). An der Theologischen Hochschule Friedensau, einer staatlich anerkannten Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten können in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie zehn B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit – belegt werden. Studieninteressierte können sich zu Schnuppertagen anmelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen. Informationen: www.thh-friedensau.de