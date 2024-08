Die HOPE BIBEL will Hoffnung in schwierigen Lebenssituationen spenden

Dr. med. Ruedi Brodbeck hat an der Herausgabe der HOPE BIBEL, einem Projekt des Advent-Verlags Schweiz, mitgearbeitet. In einem Bericht zur Herausgabe der HOPE BIBEL teilt er mit, dass im Sprechzimmer des Arztes Hoffnung großgeschrieben werde. Es gehe immer wieder darum, Hoffnung zu säen, da es sich um eine wichtige Bewältigungsstrategie handle. Hoffnung sei eine lebensnotwendige psychologische Ressource gerade für Menschen mit chronischen Krankheiten und entscheidend für die Lebensqualität. „Jeder Mensch braucht Hoffnung. Wenn Menschen ihre Hoffnung verlieren, werden sie krank. Wenn kranke Menschen ihre Hoffnung verlieren, sterben sie“, so Brodbeck. Hoffnung wiege nichts, aber sie könne einen erden und verankern, schreiben R.F. Jevne & J.E. Miller in ihrem Buch„Hoffnung ist eine wichtige Bewältigungsstrategie für Menschen, die sich in schwierigen Situationen befinden. Während unsere persönlichen Lebensbedingungen wie Gesundheitszustand, Beziehungen und Konflikte, berufliche Karriere und Sorgen wegen Angehörigen unterschiedlich sind, bleibt von den Sorgen angesichts unserer aktuellen globalen Krisen – Kriegen, Klimaveränderungen, Ungleichheiten und Migration – niemand verschont“, betont Brodbeck.Die HOPE BIBEL enthalte einleitende Seiten mit ermutigenden Artikeln über aktive Kommunikation und das Wiederentdecken der Hoffnung für sich und andere. Dadurch entdecke man, „dass und warum die Bibel das Buch der Hoffnung ist“ heißt es in der Buchbeschreibung.In der HOPE BIBEL sind über 1.000 Bibelverse für alle Gelegenheiten aufgeführt, nach Themen geordnet und zum besseren Auffinden farblich hervorgehoben. Die ausgewählten Verse würden dabei helfen, schwierige Zeiten im Leben zu bewältigen, im Glauben zu wachsen, eine echte Verbindung zu Gott zu erfahren und an seiner Seite jedes Problem zu überwinden.130 verschiedene Gebete der Bibel sind aufgeführt, die vor ihrem jeweiligen Hintergrund betrachtet werden und Anwendungen für verschiedene Umstände bieten, je nach dem Bedürfnis der betenden Person.Im Buch sind auch kurze Erläuterungen zu ausgewählten Bibelversen aufgeführt, die helfen, die Bibel besser zu verstehen. In der Rubrik „Lebendige Hoffnung“, werden lebenswichtige Themen behandelt und Antworten auf schwierige Fragen gegeben.In den Kapiteln „Hoffnung im Leid“ und „Gesund leben“ werden menschliche Potentiale durch 49 informative Artikel zum Umgang mit Krankheit sowie zur Förderung von Gesundheit vermittelt.Der Bibeltext ist in der Version „Neues Leben. Die Bibel, © 2002/2006“ verfasst, bei dem die Worte Jesu zur besseren Sichtbarkeit rot gedruckt sind.Die HOPE BIBEL ist auch in Englisch, Spanisch und Französisch erhältlich.Die deutschsprachige Ausgabe kann Advent-Verlag, Lüneburg, bestellt werden (Online-Shop): advent-verlag.de/mein-glaube/bibeln/hope-bibel-neues-leben