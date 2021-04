Deutschland erinnert an 20 Jahre "Charta Oecumenica"

„Dienica kann man getrost als ‚Grundgesetz‘ der ökumenischen Bewegung in Europa bezeichnen“, würdigte der Vorsitzende derin Deutschland, Erzpriester Radu Constantin Miron, das Dokument. Sie sei für Christinnen und Christen auch nach 20 Jahren bleibend aktuell. „Dieist eine der wichtigsten Grundlagen des Miteinanders in der“, so Miron. Der Diskurs zu theologischen Fragen, das gemeinsame Gebet, der Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit wären für ihn „Ausdruck unseres gemeinsamen Wegs und einer gelebten“. Eine Empfehlung der Charta habe diemit der jährlichen Feier des Ökumenischen Tags der Schöpfung ganz konkret umgesetzt. „Ich freue mich, dass dieser Impuls für einen anderen Umgang mit der Natur inzwischen in vielen Kirchen und Gemeinden aufgegriffen wird.“Alle damaligen-Gastmitglieder haben 2003 in Berlin dieaus unterschiedlichen Gründen nicht unterzeichnet. Dazu gehörte auch die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland. Deren Leitung erklärte im März 2003 in einer Stellungnahme zur Charta: „Als Siebenten-Tags-Adventisten können wir derzustimmen, wenn Grundwerte wie Gerechtigkeit, Frieden, Religions- und Gewissensfreiheit, Gleichheit, Versöhnung, Toleranz, Gewaltlosigkeit, Menschenwürde, Natur- und Umweltschutz, Gleichberechtigung von Frauen, Schutz von Ehe und Familie, und Hilfe für die Armen der Welt gefordert werden. Auch der Ruf nach einem verantwortlichen Lebensstil, der Ablehnung des Antisemitismus und einem fairen Umgang mit Muslimen und Vertretern anderer Religionen bzw. Weltanschauungen findet unsere Unterstützung. Hier können auch Adventisten sagen: ‚Wir verpflichten uns!‘“Allerdings strebten Adventisten nicht nach einem irdischen Reich, einem politisch und christlich-religiös geeinten Europa. Wie schnell könne sich ein solches Europa wieder von diesen Grundwerten abwenden. Eine Politisierung des Evangeliums wäre zudem eine Verfremdung des Wortes Gottes, „die wir nicht bejahen können. Unsere Hoffnung ist vielmehr auf das ewige Reich Gottes gerichtet, das am Tag der Parusie Christi anbrechen wird. Diesem Christus allein fühlen wir uns verpflichtet.“Die(ACK) in Deutschland repräsentiert etwa 50 Millionen Christinnen und Christen in Deutschland, ihr gehören 18 Kirchen an, weitere sieben Kirchen sind Gastmitglieder, fünf ökumenische Organisationen haben Beobachterstatus. Die Geschäftsstelle derin Deutschland, „“, hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.Der Text derist abrufbar unter: https://bit.ly/3xcaQYy Weitere Informationen zur Charta gibt es unter: www.charta-oecumenica.de