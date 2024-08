Datenbank mit über 40.000 christlichen Liedern frei zugänglich

Bekannte Liederbücher wie, Katholischesoder Jungscharlieder seien in dem Verzeichnis vorhanden. Bei vielen Liedern biete die Datenbank eine MP3-Audio-Datei sowie den Text, soweit er gemeinfrei ist. Insgesamt seien fast 20.000 Liedtexte frei abrufbar.Die Liederdatenbank kooperiert mit einigen Verlagen und Musikern. So ist es möglich, auch exklusive Texte veröffentlichen zu können. Ergänzend zu den gelisteten Liederbüchern und dem Verzeichnis der einzelnen Lieder gebe es spezielle Listen zu den Themen Weihnachtslieder, Ostern und Kinderlieder. Ebenso seien bekannte Musiker wie z.B. Daniel Kallauch, Lothar Gassmann, Clemens Bultmann, Theo Lehmann, Dietrich Bonhoeffer oder Clemens Bittlinger verzeichnet. Über den Link „Alle Autoren anzeigen“ ist ein alphabetisches Autorenverzeichnis abrufbar.Neben der großen Zahl der verzeichneten Lieder und Liederbücher bietet evangeliums.net eine thematische Vielfalt. So ist etwa von einem Buch mit christlichen Volksliedern über klassische Kirchenlieder bis zu hin zu einem Buch mit „150 Knallersongs“ für Kinder eine beeindruckende Bandbreite von Liedern enthalten.Die christliche Liederdatenbank ist eine Seite von evangeliums.net (Wien), einem umfassenden Online-Portal für Christen, die privat betrieben wird. Sie enthält eine große Ansammlung von Ressourcen, Informationen und Texten. Die Liederdatenbank selbst bietet eine Volltextsuche. Man kann aber auch über „Bibelstellen“ direkt zu entsprechenden Liedern gelangen.Das Portal die Möglichkeit bietet die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Es wird angeboten, eigene Kompositionen zu veröffentlichen, da die für das Portal Verantwortlichen immer auf der Suche nach Liedtexten und MP3-Files seien. Zudem sei man für Anregungen bezüglich in der Datenbank fehlender bekannter Lieder dankbar.Zur Website mit der Liederdatenbank: www.evangeliums.net