Buch zur TV-Sendung Schabbat Schalom im Advent-Verlag erschienen

Freitagabends moderiert Judith Fockner regelmäßig die beliebte Hope TV-Sendungund hat nun ganz im Stil der Sendung 38 kurze Geschichten mit passendem Bibeltext nicht nur zum Schauen, sondern auch zum Nachlesen verfasst. Die Geschichten sind mal bedrückend, mal verblüffend, mal ermutigend, aber vor allem berührend – sie bleiben im Kopf. „Der Schabbat trägt etwas in sich, das heute mehr denn je ersehnt wird: Schalom. Frieden. Aber wie kommt er in uns? Für mich durch gute, wahre Geschichten, die mein Herz für Gott öffnen und diese Geschichten möchte ich teilen", so Judith Fockner.Das Buch ist in Kooperation mitentstanden und somit ein weiteres Projekt, an dem derundzusammengearbeitet haben (u. a. geben die Medienhäuser viermal im Jahr gemeinsam dasheraus). „Ich freue mich, dass wir nun wieder in einem gemeinsamem Buchprojekt unsere Synergien und unterschiedlichen Expertisen nutzen konnten", so Jessica Schultka, Leiterin desin Lüneburg. „Es ist großartig zu sehen, wie gemeinsam etwas Besonderes entsteht und so unsere beliebte Sendung durch dieses mitreißende Buch bereichert wird", Klaus Popa, Vorstandsvorsitzender vonJudith Fockner ist Theologin und Religionspädagogin. Seit 2017 schreibt und moderiert sie die Hope TV-SendungMit ihrem Mann Sven und ihren beiden Söhnen lebt die gebürtige Wienerin zurzeit in Hessen.