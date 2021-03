Bibelquiz Heroes II jetzt veröffentlicht

Die Spieler beginnen ihre Reise bei den ersten Helden Adam und Eva im ersten Bibelbuch, der Genesis, und enden in der Offenbarung des Johannes. Während diese Helden sachliche Fragen über ihr Leben stellen, 12 pro Runde, sammeln die Spieler „Erfahrungspunkte“. Je mehr Erfahrungspunkte ein Spieler hat, desto mehr Helden werden freigeschaltet. Die Fragen werden im Laufe des Spiels immer schwieriger und die Spieler können am Ende jeder Runde ihre Familie und Freunde mit einbeziehen, indem sie einen Link mit ihnen teilen.Pastor Sam Neves, der Leiter des Projekts, glaubt, dass Videospiele ein großartiges Werkzeug sind, um das Evangelium kreativ mittels neuer Techniken zu kommunizieren; eine gut durchdachte Strategie, um junge Menschen in einer säkularisierten Kultur zu erreichen. „Die wirkliche Herausforderung ist, dass junge Menschen heute mehr über Comicgeschichten wissen, als über Geschichten der Bibel. Deshalb wurde Heroes geboren, um sie zu ermutigen, sich mit den faszinierenden Geschichten der Bibel vertraut zu machen."„Von David – der den Riesen bezwang, Johannes dem Sohn des Donners, dem legendären Simson, bis hin zu Josef dem Träumer; alle diese im Spiel vorgestellten Charaktere sind Beispiele für Mut und biblische Männlichkeit. Esther die Königin des Mutes, Ruth die weise Witwe und Maria Magdalena, die den Spitznamen 'Tomb Raider' trägt, sind die 'Wunderfrauen' und sie lehren Mädchen wichtige Lektionen“, meint Neves.Das Spiel ist in Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Französisch erschienen, weitere Sprachen sollen in Kürze folgen. Das Spiel kann sowohl im Apple App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden.Der Markt für Online-Spiele ist während der Pandemie von Covid-19 beträchtlich gewachsen und hat bis Ende 2021 weltweit 2,7 Milliarden Nutzer erreicht. Unter den verschiedenen Spielgenres erhalten Bibel-Trivia-Games immer mehr Aufmerksamkeit, wie z. B., das 2013 als Pionier unter den christlichen Spielen eingeführt wurde und den Weg für viele andere Projekte und Entwicklungen ebnete. Seit der Veröffentlichung generierte das Spiel über 10.000 Minuten Interaktion mit seinen Nutzern. Es wird erwartet, dass: The Bible Trivia Game, daran anknüpfen wird!: The Bible Trivia GameErscheinungsdatum: 25. März 2021Einefür Smartphones, die Gamer und junge Leute ansprechen soll.Völlig KOSTENLOS!Sprachen: Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Französisch.Herunterzuladen im Apple App Store und Google Play Store.Weitere Informationen unter www.heroesbibletrivia.org